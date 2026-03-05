La Fundació Sonora y la Universitat de València impulsan un campus sinfónico en Ontinyent

La Fundació Sonora de la Comunitat Valenciana da un nuevo paso en su vocación de expandir la pasión por la música y el aprendizaje musical con la puesta en marcha de “Campus Simfònic/UV Ontinyent”, una iniciativa desarrollada junto al grupo de investigación iMUSED de la Universitat de València, en colaboración con la Fundació Caixa Ontinyent.

Cartel de la primera sesión del Campus Simfònic /UV Ontinyent. / Levante-EMV

Con el nacimiento de la Fundació Sonora, uno de los grandes objetivos ha sido precisamente este: generar nuevos vínculos con entidades educativas y culturales para acercar la música a la sociedad desde una mirada formativa, divulgativa y transformadora, explican desde la entidad. Esta misma semana se presentaba “Talento Compartido” junto al Conservatorio Profesional Josep Melcior Gomis de Ontinyent, y ahora la Fundació consolida esta línea de trabajo con una propuesta universitaria que refuerza la conexión entre música y educación superior.

“Campus Simfònic” se enmarca dentro del curso “Los elementos de la música”, un programa vinculado a los cuatro conciertos de la Temporada 2026 de la Orquesta Sinfónica Caixa Ontinyent. La iniciativa nace con el fin de formar los públicos, acercándolos al universo musical desde la vertiente histórica y sonora, con especial atención a la experiencia auditiva como herramienta central para comprender y disfrutar la música.

La primera sesión tendrá lugar el miércoles 11 de marzo de 2026 a las 18:30 horas en el Centre Cultural Caixa Ontinyent (C/ Gomis, 3 – Ontinyent), con entrada libre hasta completar aforo. Bajo el título “¡Que vienen los rusos! Chaikovski, Shostakóvich y la potencia de la orquesta”, esta sesión propone un viaje a la Rusia de los grandes escenarios para descubrir como la música comunica emociones, tensiones y contrastes a través de sus elementos fundamentales.

El programa se centrará en tres grandes obras: La Sinfonía n.º 5 de Chaikovski, con su conocido leitmotiv del “destino” que evoluciona desde la oscuridad hasta el triunfo final; el Concierto para violonchelo de Shostakóvich, una obra intensa y exigente, llena de tensión y diálogo dramático entre solista y orquesta; y la Apertura festiva de Shostakóvich, brillante y enérgica, con un final apoteósico. Durante la sesión se escucharán fragmentos clave de las obras, se analizarán elementos como la melodía, el ritmo y el timbre, y se pondrá el foco en el papel del violonchelo como voz dramática y casi narradora dentro del concierto. Todo ello, una propuesta pensada para aprender a escuchar de forma atenta y dejarse llevar por un auténtico baño sonoro de alta intensidad, remarcan.

El programa está coordinado por la Dra. Ana María Botella Nicolás, catedrática del Departamento de Didáctica de la Educación Física, Artística y Música de la Universitat de València y especialista en escucha musical y audición, con una amplia trayectoria en proyectos de divulgación operística y musical en colaboración con instituciones como el Liceo de Barcelona o el Palau de les Arts. La docencia irá a cargo del Dr. Rafael Fernández Maximiano, profesor de la Universitat de València, músico con formación en los conservatorios de València y Barcelona y perfeccionamiento en el Rotterdams Conservatorium, que combina su tarea académica con la música de cámara y la colaboración con formaciones sinfónicas.

Con “Campus Simfònic/UV Ontinyent”, la Fundació Sonora reafirma su compromiso con la formación de los públicos y con la creación de espacios compartidos entre práctica artística, investigación y educación, consolidando un modelo cultural que conecta orquesta, universidad y territorio alrededor de una misma pasión: la música.