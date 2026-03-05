Julia Sevilla: "La relación entre mujer y poder sigue siendo ínfima"

La celebración del 8M en Ontinyent programa este jueves la presentación del libro “Olympe de Gouges”, a cargo de su autora, la reconocida Julia Sevilla Merino. Jurista, profesora de la universidad, feminista, defensora de los derechos de las mujeres y de la igualdad y fundadora de la Federació de Dones Progressistes de la Comunitat Valenciana, Julia Sevilla, aborda la biografía de la escritora, dramaturga y filósofa política francesa Olympe de Gouges (seudónimo de Marie Gouze). La presentación del libro será este jueves a las 19 horas en la Casa del Delme y en el acto participará la presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, Margarita Soler Sánchez. También asistirá la vicepresidenta primera de la Diputació de València y regidora de Ontinyent, Natàlia Enguix.

-¿Por qué ha decidido escribir sobre Olympe de Gouges?

En mi profesión son muy importantes los derechos. Unos derechos que necesitan ser proclamados, reconocidos. En el siglo XVIII hay una revolución, nacen las primeras declaraciones de derechos, que son para sublevarse del poder. La americana defendía la autonomía, la independencia de Inglaterra, para que el poder estuviera más cerca de la ciudadanía. Y hay otra declaración, de la ciudadanía, un movimiento que, por cierto, no se comenta que lo comienza una mujer. Fue por el pan, un artículo de primera necesidad, que se encareció por la subida del precio de la harina. Las mujeres tenían dificultad para acceder al pan y, todo movimiento necesita de la conexión de grupo, y en este caso, las mujeres de los mercados hicieron una marcha de París hasta la sede de la monarquía, para protestar. Reclamaban también un cambio en el poder. Y Olympe de Gouges defendió cambios en el poder.

-¿Quién fue Olympe de Gouges?

Era hija de un aristócrata, un hombre con poder en la comarca, pero ella no estaba reconocida por el padre. Su madre, que temía que “estropearan” a su hija, que era muy guapa, la casa con un hombre más mayor que ella. Tienen un hijo, el marido muere y ella se queda viuda joven. Entonces, ella se va con su hijo a París, quiere ser como su padre, que era un estudioso, un hombre que sabe de letras, culto. Busca a su padre y le pide que le ayude para estudiar, pero su padre le pega una “bofetada” simbólica, diciéndole que la mujer no tiene que participar en el poder. Pero ella se mete en un club de la Revolución Francesa y estudia y se forma. Ve que la sociedad de su época mantiene una injusticia con la esclavitud y las mujeres, dos colectivos que no disfrutan de derechos. Escribe una comedia en la que carga contra el poder. Consigue que se represente la obra, pero en Navidad, cuando la gente está pensando en otras cosas. Decide implicarse en política, aprovechando que en la primera época de la revolución a las mujeres se las dejaba entrar al parlamento y participar. Pero queda decepcionada con la Declaración de Derechos del Hombre, porque aparta a las mujeres, y escribe la Declaración de los Derechos de las Mujeres.

-¿Es una declaración a semejanza de la del hombre?

Se pone una al lado de otra y se observan los añadidos que ella incorporó. Entre los derechos para la mujer destaca que se sepa quién es el padre de sus hijos. Pedía que se reconocieran los hijos extramatrimoniales, que una mujer tuviera derecho a decir quién es el padre de sus hijos. También incorpora la dignidad, el trabajo y que ninguna mujer pueda ser detenida al margen de la ley. Además, en la definición de nación, incluye a la mujer, “la nación son los hombres y las mujeres”, recalca.

-Olympe de Gouges fue guillotinada por sus ideas.

Ella no se callaba e hizo dos cosas peligrosas para seguir con vida: defender la igualdad entre hombres y mujeres; y meterse con el poder establecido. Defendió la división territorial del Estado. Olympe es una mujer que acepta su historia, pero se rebela e intenta salvarse por todos los medios, intenta vivir. Y nunca deja a su hijo, pero lo desvinculó de su implicación política para no perjudicarlo. La relación entre mujer y poder era y sigue siendo ínfima. Tras la muerte de Franco se inicia la reforma política y en las Cortes solo había 6 mujeres. En el Senado todavía había menos, 4. Hay pocas mujeres. Mira, ahora que hay elecciones a rectora en la universidad. En más de 400 años, ¿cuántas rectoras ha habido? Si coges una fotografía internacional, todo son hombres. Si miras las mujeres políticas, ¿cuántas tienen hijos? El mundo no está organizado para que el padre y la madre, los dos, se ocupen igual de sus hijos. La mujer carga con eso. Resulta difícil con los horarios de la política, con plenos, comisiones. Hay que repensarlo desde la perspectiva de las mujeres.

-¿La conciliación no piensa en las mujeres?

En cualquier trabajo piden plena disponibilidad. Hay que arreglarlo.

-¿Hay que reconquistar derechos, en pleno auge de la ultraderecha?

No hay que dejar de explicar lo que significa tener derechos y no tenerlos. El 8M siempre ha habido manifestaciones de mujeres en todo el mundo, no solo aquí. Pero este año, el Ayuntamiento de València va a hacer una mascletà a las 20 horas, a la hora de la manifestación. Quieren que cambiemos el itinerario, cuando el recorrido de la marcha siempre es el mismo.

-Con una mujer alcaldesa.

Sí, pero el coño no determina la mentalidad, con perdón. Los gobiernos compartidos tienen su trampa. Las alianzas, los compañeros de viaje que tiene, marcan. Todos sabemos la ideología de Vox, está clara.

-Los jóvenes también se “acercan” a la ultraderecha. Algunos piensan que vivir en una dictadura, que no han conocido, no estaría mal.

Hay que explicar bien los derechos. Por ejemplo, hay que ver cómo se explica en las facultades el derecho constitucional, la asignatura en la que se estudia los derechos de la ciudadanía. La igualdad y la libertad son dos principios esenciales. Estamos en una situación económica de auge del capitalismo y eso influye en el día a día. La gente es más vulnerable a la hora de expresar sus ideas, encontrar trabajo. Ello propicia que los jóvenes busquen seguridad, pero es una falsa seguridad. La capacidad de pensar te la vician y la gente compra los bulos porque necesita ese punto de seguridad.

-¿Cómo califica el momento actual en cuánto a derechos de las mujeres?

Veo el vaso medio lleno y medio vacío. Hay una base, vivimos en una democracia, en un estado democrático, tenemos una constitución. La igualdad tiene un peso importante, pero tenemos que defenderla, que no parezca que los derechos de las mujeres sean un privilegio.