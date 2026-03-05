L'Alcúdia de Crespins modifica el recorrido del Trail por la negativa de Enguera a utilizar sus sendas

L’Alcúdia de Crespins celebra este próximo domingo, 8 de marzo, el XI Trail, una carrera que cuenta con tres pruebas: el trail, una maratón y una marcha para caminantes, organizadas por el ayuntamiento y la empresa Trifitness31. La maratón discurría por su término municipal y por el de la vecina localidad de Enguera, un recorrido que ha sido modificado a pocos días de la prueba por la “reciente prohibición” del Ayuntamiento de Enguera de utilizar sus sendas, según han comunicado desde l’Alcúdia. Desde Enguera justifican la prohibición en unos recientes trabajos de acondicionamiento en la senda, que con las lluvias de esta semana obligan a restringir el paso por la zona para no perjudicar la inversión realizada.

Participantes en el Trail de l'Alcúdia de Crespins en la edición del año pasado. / Ajuntament l'Alcúdia Crespins

El Ayuntamiento de l’Alcúdia de Crespins lamenta el escaso margen para plantear recorridos alternativos, ya que, según exponen, la “comunicación de la negativa” por parte del consistorio de Enguera llegaba “el miércoles 4 de marzo, a tan solo tres días laborables de la celebración de la prueba. Un margen insuficiente para tramitar y obtener la aprobación de un recorrido alternativo por parte de la conselleria”.

El Ayuntamiento de l’Alcúdia mantendrá la celebración del Trail, pero con un recorrido adaptado a las nuevas circunstancias. Así, para completar la maratón, los participantes realizarán dos vueltas al trazado del trail, sumando una distancia aproximada de 38 kilómetros con 1750 metros de desnivel positivo. Desde el gobierno que preside Javier Sicluna han querido transmitir “tranquilidad a los atletas inscritos en la prueba”, confirmando la realización de la misma. También lamentan las molestias que este cambio pueda ocasionar a los participantes. “Conscientes de que este cambio puede afectar a las expectativas de los corredores y corredoras inscritos en la modalidad de maratón, desde el Ayuntamiento de l’Alcúdia de Crespins lamentamos profundamente las molestias ocasionadas que, reiteramos, son totalmente ajenas a nuestra voluntad”.

La alcaldesa de Enguera, Matilde Marín, ha explicado a Levante-EMV que los caminos por los que discurría la carrera en término de su localidad, situados en la conocida como zona de Mojón Blanco, en una pista forestal entre los términos de Enguera, l’Alcúdia y Montesa, son unos caminos “que han sido fresados hace escasamente un mes”, en una actuación para mejorar los accesos y evitar el riesgo de incendios forestales. Marín detalla que en los trabajos ejecutados se ha utilizado una máquina “trituradora que deja el terreno a punto para que se asiente. Con las lluvias de estos días, la tierra está blanda, se ha ablandado, lo que es bueno para que esa agua de lluvia vaya filtrando al terreno. Pero ahora necesita que se seque para que se consolide el trabajo realizado”. Por ello, señala que el paso de corredores perjudicaría ese asentamiento del terreno y echaría al traste toda la inversión ejecutada. Matilde Marín afirma que una actuación que “cuesta tanto esfuerzo, que ha supuesto un gasto, tenemos que cuidar esa inversión, mantenerla”.

Participantes en el Trail de l'Alcúdia de Crespins en la edición de 2025. / Ajuntament l'Alcúdia Crespins

La alcaldesa de Enguera reconoce que “se ha contestado tarde y mal, pero ha sido por la meteorología. La semana pasada no había este tiempo, no teníamos estas lluvias”. Marín lamenta los perjuicios para l’Alcúdia de Crespins. “Lo siente mucho. Montar una prueba supone un esfuerzo para el ayuntamiento, me sabe mal por ellos, pero ante la situación de ahora se ha valorado lo que supondría que pasaran por allí y sería un problema”, afirma.

Por su parte, el alcalde de l’Alcúdia de Crespins minimiza el paso de corredores, señalando que no serían los 500 inscritos en el Trail. “Hay 500 inscritos en la prueba, pero para la maratón, que es la que discurre por Enguera, hay unos 40 o 50 inscritos”, indica a este diario. Javier Sicluna explica que “el trail discurre solo por el término de l’Alcúdia, por la zona del nacimiento del río. La maratón sí que pasaba por Enguera y nos han dicho que el camino ha sido acondicionado con arena comprimida, que con la lluvia y los corredores sería perjudicial”, pero reiteraba que “solo serían unas 40 o 50 personas”. Sicluna indicaba que el recorrido de la maratón discurrirá ahora como el trail, por el nacimiento del río. El primer edil ha manifestado que “cada ayuntamiento se hace cargo de sus circunstancias” y ha confirmado que la carrera se celebrará.

Desde la concejalía de Deportes de l’Alcúdia de Crespins también han anunciado que en próximas ediciones tendrán en cuenta que la carrera no invada otros términos para evitar estos problemas. “Nos comprometemos a seguir trabajando en un nuevo recorrido que garantice en próximas ediciones el desarrollo de la prueba sin que nadie se sienta invadido y agradecemos la comprensión y el apoyo de los deportistas que confían y participan, año tras año, en las citas deportivas que organizamos”, concluyen en el comunicado enviado.