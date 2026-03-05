El libro de la Setmana Santa de Xàtiva repasa los 25 años que la llevaron a ser declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico

La Hermandad de Cofradías de Xàtiva presenta el próximo martes en la Casa de la Cultura su libro oficial de 2026, una publicación que por vez primera ha sido confiada a una persona externa a la organización. La Semana Santa del siglo XXI. Del impulso renovador a la declaración de Fiesta de Interés Turístico Autonómico (2000-2025) es un volumen monográfico sobre los últimos 25 años y su plasmación en los medios escritos. Lo firma el periodista Agustí Garzó. Y analiza en profundidad el papel de la prensa en ese proceso, en especial los primeros años de dicho periodo. Hay un espacio dedicado a la figura de Lorenzo Segarra, fallecido hace un año y, sin duda el principal divulgador de la Semana Santa de Xàtiva, además de persona de referencia para los medios. Como novedad, el acompañamiento fotográfico del libro recae en exclusiva en un fotógrafo: Rafa Aguado.

Cofradía de la Burreta en una procesión de Xàtiva. / Rafa Aguado Fotografies

Ya a finales de 1999, la que iba a ser la nueva junta directiva de la hermandad planteó una renovación que eclosionaría en 2000: actos culturales, publicaciones, concursos de fotografía, participación en todos los foros diocesanos... Ese incremento de la presencia de la Semana Santa en la sociedad obtuvo sus frutos. En 2015, la de Xàtiva fue declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial. Y en 2025, el pasado año, alcanzaba su estatus de Fiesta de Interés Turístico Autonómico.

En todos esos años, además del caso de Segarra, ha habido personas que han escrito de manera notable sobre la Semana Santa. Por un lado, Antonio Martín Llinares ha sido un gran defensor de la importancia histórica de la Semana Santa setabense a la vez que una de las voces más críticas a través de sus conocidas columnas en prensa. Por otro, el abogado y cofrade Miguel Mira Manzanaro ha publicado a través de su blog numerosas crónicas tanto de las procesiones de su cofradía, el Nazareno, como de las generales. De los tres —Segarra, Martín Llinares y Mira— el libro reproduce numerosos textos.

Noticias relacionadas

El presidente de la Hermandad de Cofradías, Julio Bellver, ha destacado que el libro «analiza la presencia de la Semana Santa de Xàtiva en la prensa durante un periodo reciente, pero muy importante: los primeros veinticinco años del siglo XXI», y ha insistido en que «presta mucha atención a tres personajes que han estado muy presentes en esas informaciones, además de contar con un bloque dedicado a un fotógrafo, Rafa Aguado, que está destinado a ser el Antoni Marzal del presente siglo».