Navarrés corta un tramo de la calle Mayor por el riesgo de derrumbe de una vivienda abandonada
Federico Argente, alcalde de Navarrés, confirmó que la medida preventiva se tomó tras inspeccionar la vivienda, que representa un peligro en la vía pública debido a su estado.
El Ayuntamiento de Navarrés ha comunicado el corte de un tramo de la calle Mayor -desde el inicio de la calle hasta el cruce con la calle Carmen- debido a los desprendimientos que se han registrado en una vivienda de la zona. Desde el consistorio confirman que los vecinos del tramo afectado tendrán doble sentido provisional para poder acceder a sus viviendas. "Rogamos precaución y agradecemos la comprensión", exponen.
Federico Argente, alcalde de Navarrés, ha atendido a Levante-EMV y ha confirmado que la decisión se ha tomado por precaución: "Es una casa que tiene bastantes años, está abandonada y sin uso. Una vecina notó que se había registrado un derrumbe interior y los servicios técnicos del Ayuntamiento y la Policía Local inspeccionaron la situación de la vivienda. En la propia fachada ya hay elementos que representan un peligro y afectan a la vía pública, de ahí el corte de la calle".
"Es una calle estrecha y se ha decidido cortar el tráfico por un tramo. Es una casa abandonada en la que no habita nadie. Estamos averiguando quienes son los dueños, parece ser que es un banco o entidad financiera. Ahora, tienen la obligación de derribarla. Desde el Ayuntamiento nos pondremos en contacto con los titulares y daremos un plazo. Si no nos hacen caso, nos tocará contratar a una empresa con nuestros propios medios y pasar el cargo. Hablamos de casas antiguas cuya titularidad se difuminan en herencias compartidas o salen a subasta", apostilló el alcalde de Navarrés.
El actual temporal de lluvias no ayudará. De hecho, puede que hasta esté afectando a la estructura del inmueble.
