Ontinyent cancela la Carrera Solidaria de las Mujeres por las lluvias con casi un millar de inscripciones

La Carrera Solidaria de las Mujeres prevista para este domingo en Ontinyent dentro de la programación de actividades con motivo del 8M, Día Internacional de las Mujeres, ha quedado cancelada ante la previsión meteorológica adversa, que apunta a una elevada probabilidad de lluvia durante la jornada.

Desde la concejalía de Igualdad se ha optado finalmente por cancelar la actividad ante la previsión de inestabilidad meteorológica y con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de todas las participantes y de las personas y entidades colaboradoras.

La regidora de Igualdad, Paula Soler, explica que la decisión “se ha tomado con responsabilidad ante una previsión meteorológica muy desfavorable que podía dificultar el desarrollo normal de la carrera”. Soler ha agradecido “el interés y la implicación del cerca de un millar de personas que se habían inscrito y han hecho sus aportaciones solidarias, así como el trabajo de las entidades, colectivos y empresas que colaboran para que esta actividad sea posible, entre los cuales este año estaban los grupos La Colla y Batukem; la Asociación Fotográfica de Ontinyent; la Escuela de Música Ad Líbitum; la Agrupació Musical d'Ontinyent o la Unió Artística Musical”.

Noticias relacionadas

Se mantiene el reparto solidario

A pesar de la cancelación de la carrera, el Ayuntamiento mantendrá el reparto de dorsales solidarios a beneficio de las entidades que forman parte del Consell de les Dones, previsto en la Casa del Delme el viernes 6 de marzo de 18:30 a 20:30 y el sábado 7 de marzo de 11:00 a 13:30 horas. Igualmente, se mantendrá la lectura del manifiesto institucional del Día Internacional de las Mujeres, que estaba prevista inicialmente para después de la prueba deportiva, y que tendrá lugar finalmente sábado 7 de marzo a las 13:00 horas en la Casa del Delme. Desde el consistorio se anima a la ciudadanía a participar en este acto, que servirá para concluir la programación de actividades que se han desarrollado desde el pasado 27 de febrero en la ciudad dentro de la programación.