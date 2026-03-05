Ontinyent destina más de 368.000 euros a impulsar el comercio local en el último año

El Ayuntamiento de Ontinyent destinó a lo largo de 2025 más de 368.000 euros a acciones directamente vinculadas a la promoción y dinamización del comercio local, en el marco de la estrategia municipal para reforzar el tejido económico de la ciudad y favorecer la actividad comercial de proximidad. Así se desprende del balance anual de actividades presentado por el Consejo Económico y Social (CES), que recoge un amplio abanico de iniciativas desarrolladas durante el ejercicio pasado.

La regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, destaca que “este esfuerzo presupuestario evidencia la apuesta del Gobierno de Ontinyent por el comercio local como elemento de dinamización económica y generación de ocupación”. Según explica, “hablamos de una inversión que responde a una planificación anual que combina acciones de promoción, apoyo directo a las asociaciones y campañas de fidelización del consumo en nuestra ciudad”.

Entre las principales actuaciones impulsadas a lo largo de 2025 se encuentran acontecimientos consolidados como el Festival de Primavera, la Feria de Tiendas, Tapas y Rock o las diferentes acciones de dinamización del Mercado Municipal, así como la campaña especial de Navidad, que cada año concentra una parte importante de los esfuerzos promocionales con el objetivo de incentivar las compras en el comercio de proximidad durante una de las épocas de mayor actividad comercial.

El balance incluye igualmente las aportaciones municipales a las asociaciones comerciales de la ciudad, que desarrollan una importante tarea de coordinación y dinamización del sector. En este sentido, el Ayuntamiento destinó 35.000 euros a la asociación Comerç IN y 14.000 euros a la Asociación SÓC, apoyando así a su capacidad para organizar campañas, actividades y acciones de promoción. También es destacable que para hacer la inversión de estos 368.000 euros el Ayuntamiento ha conseguido el apoyo de la Diputación de València y la Generalitat, que han aportado 90.000 euros: 75.000 de la Diputación y 15.000 de la Generalitat.

Trabajo coordinado

Natàlia Enguix remarca que “el trabajo coordinado con las asociaciones es imprescindible para llegar a más establecimientos y hacer más efectivas las políticas de apoyo al sector. Desde el Ayuntamiento no entendemos la promoción económica sin esta colaboración constante con el tejido comercial”. La regidora añade que “las ayudas directas, sumadas a las acciones de ciudad, permiten multiplicar el impacto de cada euro invertido y generar una oferta atractiva que beneficia tanto al comercio como la ciudadanía. Haber conseguido el apoyo económico de Diputación y Generalitat, además, nos permite que acciones como la Feria de Tiendas y Tapas prácticamente se hagan sin coste para las arcas municipales”.

Las actuaciones desarrolladas durante 2025 también han incluido acciones de comunicación y marketing, actividades de animación en las calles comerciales o incentivos al consumo, así como iniciativas orientadas a mejorar la competitividad del sector, la digitalización de los establecimientos y la captación de nuevos públicos. Enguix avanzaba que el Gobierno municipal continuará trabajando en 2026 en nuevas líneas de apoyo y en la consolidación de las iniciativas que han demostrado una mayor capacidad de dinamización.