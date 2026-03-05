Ontinyent estudiará mejoras del tráfico en el barrio de Sant Rafel a petición del PP

El pleno del Ayuntamiento de Ontinyent ha aprobado por unanimidad la moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular para iniciar un estudio que permita mejorar la regulación del tráfico en el barrio de Sant Rafel. La propuesta, defendida por el concejal Pablo Revert, contó con el voto favorable de todos los grupos de la corporación municipal: PP, Ens Uneix, Compromís, PSOE y VOX.

Panorámica del pleno de Ontinyent durante la votación a la moción del PP. / Partido Popular Ontinyent

La iniciativa parte de diversas inquietudes trasladadas por vecinos del barrio en reuniones mantenidas recientemente con el grupo municipal popular. Tal como explicó Revert durante su intervención en el pleno, la moción "no pretende imponer cambios inmediatos en la circulación, sino iniciar un estudio técnico riguroso que permita analizar los problemas existentes y plantear soluciones adecuadas con la participación del vecindario y de los técnicos municipales".

Entre las situaciones detectadas se encuentran varios puntos conflictivos en la circulación, como el cruce entre las calles Bonavista, Aielo de Malferit y la avenida de Cristòfol Colón, donde confluyen tres vías, el acceso a un aparcamiento y la entrada a un espacio utilizado como pipican, exponen los populares. También se han identificado problemas de visibilidad en algunas señales de tráfico, cruces con escasa visibilidad o situaciones puntuales de exceso de velocidad en determinadas calles del barrio.

El concejal popular señaló que estas cuestiones, "aunque puedan parecer pequeñas incidencias, afectan al día a día del barrio y a la sensación de seguridad vial de los vecinos", por lo que considera importante abordarlas de forma ordenada y con participación. “Lo que planteamos es iniciar un estudio que permita detectar los puntos conflictivos y mejorar la circulación sin perder de vista que Sant Rafel es un barrio con calles estrechas y una intensa vida vecinal”, explicó Revert.

La moción aprobada contempla tres líneas de actuación: iniciar un estudio específico sobre el tráfico en Sant Rafel, crear un grupo de trabajo con técnicos municipales y representantes del vecindario para analizar posibles soluciones, y estudiar la posibilidad de aplicar esta metodología en otros barrios de Ontinyent donde puedan existir problemáticas similares.

Desde el Partido Popular de Ontinyent han valorado positivamente el respaldo unánime del pleno, señalando que “cuando las propuestas nacen de escuchar a los vecinos y buscan mejorar la calidad de vida de nuestros barrios, es positivo que puedan salir adelante con el apoyo de toda la corporación”.

El grupo popular ha destacado que esta iniciativa supone "un primer paso para avanzar hacia una circulación más segura, ordenada y adaptada a la realidad del barrio de Sant Rafel, poniendo en el centro las necesidades del vecindario".