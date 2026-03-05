El pueblo más pequeño de la Costera acaricia su depuradora tras más de 20 años de promesas

En pleno siglo XXI, todavía hay pueblos que no pueden cumplir con la normativa que obliga al tratamiento de las aguas residuales por carecer de adecuados sistemas de depuración. En la provincia de Valencia quedan pocos y, en el ámbito de la Costera y la Canal de Navarrés, solo hay uno que en la actualidad no dispone de depuradora propia. Pero esta carencia histórica va a resolverse en breve, después de más de dos décadas de promesas y reivindicaciones.

La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (Epsar), dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, está a un paso de adjudicar las obras de construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) de Estubeny, el municipio más pequeño de su comarca, con alrededor de 100 habitantes censados.

La actuación se licitó a finales de enero con un presupuesto base 1,25 millones de euros. El plazo concedido a las empresas postulantes para presentar ofertas se cerró el pasado 24 de febrero. De momento, no se ha hecho público el resultado de la apertura de sobres.

En la memoria del proyecto se establece un plazo de ejecución del contrato de 18 meses: las obras se prolongarán durante alrededor de un año, mientras que los 6 meses restantes se dedicarán a realizar las correspondientes pruebas previstas a la puesta en funcionamiento de la nueva instalación. Paralelamente, la Epsar también ha sacado a concurso el contrato de dirección de los trabajos por un importe de 187.653 euros.

La alcaldesa de Estubeny, Mari Carmen García Frigols, subraya la "gran importancia" de unas obras "muy necesarias" y demandadas por la población de la Costera. García se muestra "muy agradecida" a la Generalitat por dar el paso de impulsarlas al fin. "Llevábamos más de 20 años reclamando la depuradora: somos uno de los pocos pueblos de la provincia que no tenemos. En Estubeny no hay industrias, pero el tratamiento de las aguas residuales es imprescindible", destaca la primera edil a Levante-EMV.

El reciente Plan Urbano de Actuación Municipal de Estubeny, aprobado inicialmente en 2021, hace hincapié en la ausencia de la Edar como uno de los problemas más urgentes a solucionar en la localidad, dado que hasta ahora el vertido de aguas negras se canalizaba directamente al río que atraviesa el término.

El proyecto sometido a ejecución contempla una nueva estación depuradora equipada con los procesos de pretratamiento, tratamiento biológico y tratamiento de desinfección, junto con las correspondientes estaciones de bombeo, impulsiones y colectores generales necesarios para recoger las aguas residuales generadas en el municipio y evacuarlas hasta la nueva infraestructura.

Según el II Plan Director de Saneamiento de la Generalitat, la depuradora de Estubeny debía haberse adjudicado en 2007. Han tenido que pasar casi diez años para que se licite la inversión, que viene a completar la red de estaciones de tratamientos de aguas residuales de la Costera.

Renovación de la Edar de Barxeta

La infraestructura era la gran obra pendiente en esta materia en la comarca, junto con la renovación de la estación depuradora de Barxeta, otro proyecto largamente reivindicado que se anunció por primera vez en 2008 y que también fue dilatándose en el tiempo hasta que en octubre de 2025 comenzaron las obras.

La antigua Edar de dicha localidad, construida en 1993, había cumplido su ciclo de vida útil, por lo que arrastraba deficiencias, se encontraba tecnológicamente desfasada y no depuraba correctamente. La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (Epsar) está desplegando una inversión 3,3 millones de euros en su reforma integral con el objetivo de erigir una nueva infraestructura que permitirá triplicar la capacidad de las instalaciones.

El plazo de ejecución de la obra se estimó en 16 meses. Para no interrumpir el servicio de depuración durante la construcción, se ha instalado una planta provisional compacta y modular, que posteriormente podrá ser reutilizada en otras obras.

La Epsar también ha impulsado las obras de reforma de la depuradora de la Pobla del Duc con una inversión de 2.845.541 euros. La actuación está pendiente de ser adjudicada.