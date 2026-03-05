Regidora de Dona i Igualtat de l’Ajuntament de Xàtiva
Què tens millor que fer aquest diumenge?
"L’augment dels discursos reaccionaris ha de fer-nos estar més unides que mai, la resposta davant el context actual no ha de ser la por, sinó més organització i més mobilització"
Amor Amorós Giménez
Et propose un pla insuperable. Aquest 8M a la porta del nostre Ajuntament es tornarà a fer lectura d’un manifest per reafirmar el compromís decidit de la ciutat de Xàtiva amb la igualtat i per denunciar les desigualtats i les discriminacions que afecten les dones de manera estructural en tots els àmbits pel sol fet de ser dones. I com cada any em pregunte: quants anys més perquè aquesta data siga únicament una celebració? Com que soc optimista de sèrie intente enfrontar-me a les reunions de preparació posant en valor tots els avanços aconseguits per aquelles que ens van precedir. Però de seguida m’inunda la realitat devastadora en què vivim: un context de guerra, desigualtats, assassinats i violències masclistes insuportables. Motius tots ells més que suficients per a no deixar de participar en la manifestació que aquest diumenge a migdia recorrerà els carrers de la nostra ciutat.
L’augment dels discursos reaccionaris ha de fer-nos estar més unides que mai, la resposta davant el context actual no ha de ser la por, sinó més organització i més mobilització. Diu Teresa Mollá que les militàncies no es prediquen sinó que es practiquen, així que per transformar aquesta maldita realitat no ens queda una altra que el treball individual que empodere i done exemple a totes les persones que ens rodegen i esforçar-nos per contagiar a tota la ciutadania participant activament en totes les convocatòries feministes. Al feminisme radical ens queda molta lluita per guanyar i vos necessitem a tots i totes. Necessitem practicar un feminisme que pose al centre la justícia social i la igualtat real. La precarietat té rostre de dona i sense drets socials no hi ha emancipació possible.
A més a més, també cal destacar un augment notable de la violència cap a les dones a les xarxes socials. Per això cal afegir a aquesta demanda una consciència crítica que erradique la misogínia en l’àmbit digital, principalment per part dels hòmens més joves.
Enguany al Consell de les Dones de Xàtiva hem optat per una convocatòria matutina del 8M per tal de donar més visibilitat a la jornada, animant a la unitat d’acció enfront de les amenaces polítiques actuals. Davant del patriarcat i l’extrema dreta, tornem a eixir al carrer per les que ja no estan i per les que vindran, però també per totes les dones i homes que lluiten per un món millor.
La terrible situació actual requereix una resposta global pels drets i llibertats de tots i totes en tots els territoris. Les manifestacions d’aquest diumenge han de ser una demostració de majoria social davant del feixisme i una reafirmació del feminisme com a moviment social organitzat amb capacitat de coordinació amb la resta de moviments socials que vinculen les lluites locals amb els conflictes i resistències globals. El feminisme no pot desvincular la defensa dels drets de les dones de les guerres, de les polítiques d’expulsió, de les polítiques d’empobriment o, en definitiva ,de l’avanç en els governs de les forces autoritàries.
El 8 de març és el dia més important de la lluita històrica pels drets de les dones. Un dia per reivindicar l’agenda feminista. I ningú no pot faltar. Què tens millor que fer aquest diumenge?
Recorda que l’eixida serà a les 12.30 h des de la Casa de les dones i estarem allí calfant motors des de les 10 h. VINE!
