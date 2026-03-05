Un torrente de aguas residuales vuelve a desbordar el alcantarillado en la Avenida País Valencià de Xàtiva

Los vecinos de la Avenida País Valencià de Xàtiva no sólo miran al cielo en estos días de lluvia, sino que también están pendientes del suelo. Las últimas precipitaciones han provocado un nuevo desbordamiento del alcantarillado en esta zona situada a la entrada de la ciudad este jueves. El episodio ha aflorado un torrente de aguas residuales que han anegado la calle, la cual ha tenido que cerrarse al paso. El origen es el colapso del colector por un derrumbe en las vías del tren que está pendiente de ser solucionado por Adif.

El ambiente de la avenida ha quedado inundado de un olor fétido a desagüe, que se han canalizado a través de la acera hasta acabar descendiendo como una cascada hasta la carretera de entrada a Xàtiva. Un camión cuba ha estado extrayendo litros y litros de agua, pero la cantidad de la fuga era enorme.

La problemática de la red de saneamiento que afecta a los vecinos de la zona se repite desde finales de diciembre de 2025 como consecuencia de un hundimiento en las vías tren que taponó el colector por el balasto del ferrocarril, según pudo confirmar el Ayuntamiento de Xàtiva a mediados de febrero.

Desde el primer momento, se han estado practicando vaciados puntuales del colector, extrayendo agua mediante bombeo, con el objetivo de reducir los efectos inmediatos del embozo existente. No obstante, la solución definitiva de la incidencia es muy costosa y necesita de la imprescindible la colaboración de Adif, puesto que los terrenos y la infraestructura afectada son de titularidad de esta compañía estatal.

Elevada complejidad técnica

Según indicaron fuentes municipales, la actuación proyectada para resolver las molestias presenta una elevada complejidad técnica, dado que requiere trabajar en un entorno ferroviario en servicio. Por este motivo, las actuaciones deben programarse en horario nocturno y ejecutarse de manera secuencial por fases, garantizando en todo momento la continuidad del servicio ferroviario y la estabilidad de la infraestructura. Asimismo, la planificación de los trabajos exige un periodo previo de análisis estructural, coordinación interadministrativa y definición de procedimientos específicos de seguridad, con el fin de cumplir estrictamente los protocolos exigidos para operaciones en dominio ferroviario y asegurar la integridad tanto de los equipos técnicos como de la propia línea.

Tanto el consistorio como Adif coincidieron en señalar la "importancia de dar una respuesta eficaz a una problemática que afecta directamente a la calidad de vida de la ciudadanía" y manifestaron el "compromiso de ambas partes con el bienestar del vecindario y la mejora de las infraestructuras públicas".

Las últimas lluvias también han provocado problemas de filtraciones en algunos garajes de Xàtiva. El camino Senda de les Olles de Bixquert ha quedado cortado por desprendimientos.