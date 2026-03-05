Xàtiva acoge el Foro Concursal y Societario “La Valencia de Interior”

El Salón de Plenos de la Mancomunitat de La Costera-Canal ha acogido los días 4 y 5 de marzo el Foro Concursal y Societario “La Valencia de Interior”, unas jornadas jurídicas que han reunido en Xàtiva a magistrados y profesionales del ámbito mercantil y concursal.

Durante el foro, magistrados de diversos juzgados de lo mercantil y audiencias provinciales de España han abordado asuntos clave en derecho concursal y societario, como la reestructuración empresarial, el concurso sin masa y la segunda oportunidad y exoneración del pasivo insatisfecho (EPI).

En la sesión inaugural del segundo día, conducida por la administradora concursal y economista Araceli Perales —coorganizadora del evento junto al Pacte Territorial Costera-Canal—, el presidente de la Mancomunitat de La Costera-Canal José Luis Gijón y el alcalde de Xàtiva Roger Cerdà han dado la bienvenida a los asistentes y han resaltado "la importancia de que profesionales de primer nivel hayan elegido la ciudad como sede de estas jornadas".

Gijón ha subrayado que “es un orgullo para la Mancomunitat haber acogido encuentros de este nivel, que sitúan nuestras comarcas en el mapa del debate jurídico y profesional”. Además, ha puesto la institución a disposición "como punto de encuentro entre profesionales, juristas y ciudadanía, con el objetivo de fomentar el diálogo, la formación y el intercambio de conocimiento".

El alcalde de Xàtiva Roger Cerdà ha destacado "la relevancia del derecho concursal y societario para proteger la actividad económica y generar nuevas oportunidades para empresas y autónomos" y ha agradecido la participación de los magistrados en el foro. Ambos responsables institucionales han invitado a los participantes !a regresar el próximo año" y con un toque de humor han señalado que esperan que el tiempo acompañe para que puedan disfrutar aún más de la capital de La Costera.

El programa ha incluido ponencias y mesas de debate dirigidas por magistrados especializados, así como actividades complementarias como una visita guiada por la ciudad, que ha permitido a los asistentes conocer parte del patrimonio histórico y cultural de Xàtiva.

"Con esta iniciativa, la Mancomunitat de La Costera-Canal ha reafirmado su compromiso con la organización de eventos que dinamicen el territorio y proyecten el potencial de las comarcas de La Costera y La Canal de Navarrés", apuntan desde la entidad supramunicipal.