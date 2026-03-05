Xàtiva acoge la mayor exposición del Equipo Crónica en la última década

Xàtiva va a coger la mayor exposición del Equipo Crónica en la última década. La muestra, que podrá visitarse del 25 de marzo al 26 de julio, reunirá más de 50 obras del colectivo artístico en el Espai Cultural Sant Domènec y el Museu de Belles Arts–Casa de l’Ensenyança.

“Seguimos la línea de exposiciones anteriores, combinando las muestras con los espacios patrimoniales de la ciudad, de modo que visitar uno implique también visitar el otro”, ha explicado este jueves el concejal de Cultura, Alfred Boluda, que ha destacado además “el trabajo enorme que ha supuesto reunir todas estas magníficas obras en una exposición única, probablemente irrepetible, tanto por su originalidad como porque no ha contado con ayudas externas”.

La muestra propone un recorrido por el universo creativo de Equipo Crónica, uno de los colectivos fundamentales para entender la renovación del arte valenciano y español en la segunda mitad del siglo XX. Integrado por Rafael Solbes y Manolo Valdés, el grupo desarrolló un profundo ejercicio de indagación histórico-plástica a lo largo de sus años de trabajo conjunto. Su obra, vinculada al contexto político y social de la dictadura y la transición, mantiene al mismo tiempo un intenso diálogo con otros creadores, pensadores y movimientos culturales valencianos y europeos del momento.

El comisario de la exposición es Pablo Camarasa. “La exposición busca destacar el trabajo de Equipo Crónica no solo como arte pop, sino también a través de la reinterpretación de otras épocas para dotarlas de un mensaje más actual. Por ejemplo, en ‘Los Monstruos’, una pieza icónica de Picasso, incorporan rostros contemporáneos, otorgando un nuevo significado a una obra clásica", ha explicado el especialista en arte.

“Crónica de un tiempo” invita a reflexionar sobre cómo el arte puede funcionar como memoria crítica, analizando la representación, los mitos colectivos y los mecanismos del poder visual. La pintura del colectivo se construye en diálogo constante con la historia del arte, reinterpretando con mirada contemporánea referentes que van desde Velázquez hasta Picasso, pasando por el arte pop y la cultura de masas.

La propuesta expositiva se desarrolla en dos espacios complementarios. El Espai Cultural Sant Domènec acoge las piezas de gran formato, testigos de la ambición plástica y conceptual del grupo, dispuestas en un recorrido que permite apreciarlas de manera individualizada. Entre ellas destacan obras representativas como La manifestación o Pícnic torero, que reflejan el interés del colectivo por los lenguajes de la cultura de masas y su diálogo con la historia del arte.

Por su parte, el Museu de Belles Arts – Casa de l’Ensenyança muestra obras de formato medio y pequeño que recorren distintas etapas creativas del colectivo. El visitante podrá encontrar piezas inspiradas en el barroco y en la obra de Velázquez —como Meninas en el chalet o Menina I—, así como trabajos que dialogan con Goya, el neoclasicismo o el arte pop, como Torrijos y 52 más o Aquelarre 71.

Obras de colecciones privadas

“En esta muestra, a diferencia de otras exposiciones anteriores de Equipo Crónica, contamos con muchas obras procedentes de colecciones privadas. Más de 20 coleccionistas han contribuido con piezas”, añadió Camarasa, quien recordó que algunas de estas obras serán posteriormente exhibidas en el Museo Thyssen de Madrid.

El recorrido también incluye obras vinculadas al constructivismo y la abstracción —como Hombre desde la ventana, Suburbio o Ventana y nube—, así como piezas influenciadas por el cine y la fotografía, entre las que destaca Latin Lover, inspirada en la figura de Rodolfo Valentino.

La muestra se completa con un espacio dedicado a la obra gráfica y a la reproducibilidad artística, inspirado en las ideas de Walter Benjamin, que refleja la voluntad de Equipo Crónica de acercar el arte a todos los públicos mediante reproducciones, publicaciones y otros soportes culturales.

El concejal de Cultura ha recalcado que se programarán visitas guiadas para acercar la obra al público y se invitará a los centros educativos de la ciudad a disfrutar de esta oportunidad única de ver reunidas todas las piezas de Equipo Crónica.