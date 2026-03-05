Xàtiva asumirá el equipamiento del centro de día para que esté operativo a finales de año

El Ayuntamiento de Xàtiva y la Conselleria de Servicios Sociales han aparcado este jueves sus diferencias y han acordado un calendario para la puesta en funcionamiento del anhelado centro de día destinado a personas con discapacidad.

Las obras del recurso asistencial han desatado en los últimos meses diferentes encontronazos entre ambas administraciones por los tiempos que impone la financiación de la infraestructura incluida en el Pla Convivint de la Generalitat, procedente de los fondos europeos.

El director general de Infraestructuras Sociosanitarias, Borja Ottobrino, ha mantenido una reunión con el equipo de gobierno de Xàtiva y ha comprobado de primera mano la evolución de los trabajos en la calle Forn del Vidre, junto al centro ocupacional de Aspromivise. Fuentes municipales recalcan que el encuentro -en el que han participado el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà; la primera teniente de alcalde, Amor Amorós; y la concejala de Bienestar Social, Lena Baraza- se ha desarrollado "en un clima de entendimiento institucional".

Después de haber amenazado anteriormente con retirar la inversión, más recientemente la conselleria volvió a advertir al Ayuntamiento de Xàtiva por el retraso en la construcción del centro de día, a tiempo que pidió "explicaciones" y requirió la aprobación de un nuevo cronograma para garantizar el cumplimiento de los requisitos temporales de la actuación. Dicho cronograma fue aprobado la semana pasada en el pleno municipal. El consistorio respondió a la administración autonómica atribuyendo la demora de los trabajos al tiempo adverso, asegurando el cumplimiento del proyecto y pidiendo a la Generalitat que cumpliera con su parte y ofreciera garantías de que el recurso no se retrasará una vez construido.

Durante la reunión de este jueves se ha practicado una revisión técnica de los plazos planteados, con el compromiso tanto de la dirección técnica como de la empresa constructora de que la obra estará finalizada y certificada el próximo 30 de junio de 2026.

En cuanto a la puesta en funcionamiento del centro, desde la Generalitat se ha planteado que sea el Ayuntamiento de Xàtiva quien asuma la parte correspondiente al equipamiento de las instalaciones a través del programa de subvenciones de la Conselleria de Bienestar Social. El consistorio ha aceptado esta propuesta, con el objetivo de "agilizar los plazos y facilitar que el centro pueda entrar en funcionamiento lo antes posible", afirman fuentes municipales.

Compromiso conjunto

En este sentido, la Generalitat Valenciana también se ha comprometido a ampliar el concierto con la entidad Aspromivise en el ejercicio 2027, lo que permitiría que esta asociación se haga cargo de la gestión del recurso una vez esté en funcionamiento. Con estos pasos, ambas administraciones han asumido el compromiso de trabajar conjuntamente para que el centro de día pueda estar terminado y equipado a finales de 2026, con el punto de mira puesto en que pueda comenzar a prestar servicio a la ciudadanía lo antes posible.

Noticias relacionadas

"A pesar de la lluvia hemos visitado las obras del Centro de Día. Desde la conselleria han podido comprobar de primera mano cuál es el estado de los trabajos y que vamos a cumplir con los plazos previstos; es decir, que a finales de junio estas obras estarán terminadas", ha asegurado hoy el alcalde de Xàtiva. Roger Cerdà ha añadido que "este es un ejemplo claro de coordinación administrativa para conseguir un objetivo histórico para la ciudad: la apertura de un nuevo centro de día comarcal para personas con diversidad funcional".