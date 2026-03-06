El alcalde de Xàtiva responde a las acusaciones de la consellera sobre el Palacio de Justicia: "Es un insulto a la inteligencia"

"Un insulto a la inteligencia". Así ha calificado este viernes el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, la comparecencia en las Corts de la consellera de Justicia, Nuria Martínez, para defender la paralización de los nuevos juzgados proyectados en el antiguo convento de Santa Clara. Ambas partes -Consell y ayuntamiento- han elevado el tono en las últimas horas dentro del enfrentamiento que mantienen desde hace un mes por el traslado de esta inversión estratégica.

Durante su intervención parlamentaria, la consellera de Canals deslizó que la infraestructura se había promovido en dicha ubicación unilateralmente, sin escuchar a los operadores jurídicos, con los que ella se había reunido "en varias ocasiones". "No podemos consentir que se diga que no defendemos el interés general, cuando llevamos 10 años trabajando con los técnicos de la conselleria, el personal del Palau de Justicia y con todos los operadores jurídicos para poner en marcha este proyecto", ha respondido Cerdà en una entrevista ofrecida a la Cadena Ser-Radio Xàtiva

"Una persona que ha sido nombrada consellera por Mazón hace cuatro días y no ha sido votada por nadie no puede cuestionar el trabajo del Ayuntamiento de Xàtiva, de los diferentes gobiernos y las diferentes conselleras que han pasado por la Conselleria de Justicia en estos años, no solo socialistas, sino también del PP y Vox", ha profundizado el alcalde, que ha cuestionado la falta de informes técnicos que justifiquen la decisión adoptada por Martínez.

"Cuando uno no tiene argumentos, ni tan solo un informe técnico, que puedan validar su actuación, tiene gastar este tipo de argumentos que no tienen un mínimo peso y no se aguantan", ha incidido Roger Cerdà. "A mí me han escogido para defender los intereses de esta ciudad y no voy a consentir que ni esta consellera ni ningún otro cargo público de la Generalitat vaya en contra de los intereses de mi ciudad y en contra de un proyecto que suponía una inversión 25 millones y que ha comportado un trabajo importantísimo. Paralizarlo implica retrasar el nuevo Palacio de Justicia como mínimo una década", ha mantenido el primer edil de Xàtiva.

Acto del PP con la consellera en Xàtiva

Cerdà también ha querido contestar a la consellera tras acusar al PSPV de "sobreactuación" con el traslado de los juzgados. "Que no me hable de partidismo, cuando nuestra reacción ha sido plantear diferentes preguntas en las Corts para que se presenten informes y documentos que justifiquen esta medida, porque si no existen estamos ante una decisión caciquil, no democrática", ha asegurado.

"Que no se nos acuse de partidismo cuando quien ha montado un acto esta tarde para hablar del Palacio de Justicia en Xàtiva es PP (en la Casa de la Cultura)", ha ahondado. "Son argumentos muy débiles que demuestran que se ha tomado una decisión sin el mínimo diálogo y consenso necesario para llevarla a cabo. Lo único que se ha pretendido es dar por cerrada una inversión estratégica para nuestra ciudad", ha apostillado Roger Cerdà en la Ser.