Bolbaite quema este domingo la falla más madrugadora mirando al cielo

La tradición fallera se asienta en la Canal de Navarrés y la falla más madrugadora de la comarca, la de Bolbaite, arderá este domingo. La Falla No Ni Poc abre las fiestas josefinas en el territorio en un año especial para la comisión, ya que este año festeja el 15º aniversario.

Falla grande de la comisión No Ni Poc de Bolbaite. / Falla No Ni Poc

Los falleros y falleras de Bolbaite se preparan para disfrutar de un intenso fin de semana, aunque con la mirada puesta en el cielo, por la previsión meteorológica, en la que la lluvia parece que hará acto de presencia. El presidente de la comisión, Manuel García, ha explicado a este diario que la programación prevista se celebrará, pese a la lluvia, y afirma que “mantenemos todos los actos. Pero tenemos un plan B y los que no se puedan celebrar en la calle, por la lluvia, los haremos en el Auditorio y en el casal fallero”. García pone de manifiesto la tradición fallera en la localidad, con 15 años viviendo las fiestas josefinas en el pueblo, un 15º aniversario que celebrarán “con más pirotecnia y más música”, resalta el presidente.

El intenso fin de semana fallero en Bolbaite, que se adelanta así, como ya es tradición, a la semana grande valenciana, culminará el domingo con la Cremà de los dos monumentos falleros. A las 19:30 horas se quemará el infantil, un cadafal bajo el lema “Si no sabes qué ponerte, ponte a leer”; y a las 20 horas será el turno de la falla grande, bautizada como “Bolbaite, ayer y hoy”. Manuel García explica que el monumento infantil es “una alegoría a la lectura, para fomentar que los niños y niñas cojan un libro y vivan aventuras leyendo”. La falla grande plantea “un viaje en el tiempo para mostrar cómo ha evolucionado el pueblo de Bolbaite”. Los dos monumentos son obra del artista fallero Abel Monteagudo.

Monumento infantil de la Falla No Ni Poc de Bolbaite. / Falla No Ni Poc

La jornada del domingo se abrirá con la “despertà” por las calles del pueblo, a las 8:30 horas, e incluirá la ofrenda fallera y la misa en honor a San José (a las 12 horas), pasacalle y mascletà a las 14 horas en la avenida del Catorce, a cargo de la pirotecnia Hermanos Caballer. Tras ello, los integrantes de la falla disfrutarán de una comida y por la tarde ofrecerán una “chocolatá” para todo el pueblo antes de prender fuego a los monumentos.

Este sábado, la programación fallera incluye una “despertà”, pasacalle y el IX Concurso de paellas. Por la tarde habrá animación para la comisión infantil y merienda, y por la noche cena en el casal y fiesta en la carpa. Este viernes por la mañana, la Falla No Ni Poc ha visitado el colegio Albait, y a continuación disfrutaban de una comida en el casal. Por la tarde, merienda, tardeo y la Cabalgata del Ninot, con "Ruta de Bares", si la lluvia lo permite. El presidente de la comisión, Manuel García, avanzaba que “si llueve, la haremos en el casal”. El viernes “fallero” acabará con cena y ambiente musical en la carpa.

Noticias relacionadas

Falleras mayores

Las falleras que vivirán con más ilusión las Fallas son las dos que este año ostentan los máximos cargos: Marta García Varea, Fallera Mayor; y Lucía Prieto Mas, Fallera Mayor Infantil; junto al presidente infantil, Marcos Barrera Pascual; y el presidente de la comisión, Manuel García.