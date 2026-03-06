El castillo de Montesa cumple 100 años como Monumento Nacional con unas obras paralizadas

El 13 de abril de 1926, los restos del castillo de Montesa fueron declarados Monumento Nacional, una distinción que dentro de un mes cumplirá 100 años. La fortaleza es la joya del patrimonio histórico de la localidad de la comarca de la Costera. Y cuenta con una vasta historia detrás, emparejada con la del pequeño pueblo que le da nombre. A cierre del año 2025, el municipio contaba con una población de 1.128 vecinos.

Sus orígenes son íberos o romanos, aunque comenzó a conocerse cuando los musulmanes convirtieron su castillo en un refugio frente al de Xàtiva. En 1227 la corona de Aragón -con Pedro III, «el grande» al frente- reconquistó la plaza y los monjes templarios se hicieron cargo de la defensa del castillo. La caída en desgracia en 1311 de a Orden del Temple causó que Jaime II rey de Aragón y el Papa Juan XXII crearán el 8 de julio 1317 mediante bula una nueva orden militar para heredar los bienes del temple y proteger la frontera sur del reino de Valencia. Nacía la orden de Montesa -vigente hasta la actualidad- y el castillo era remodelado. Fue entonces cuando se convirtió en uno de los más fuertes del Reino de Valencia, apuntando que en su plaza de armas podían formar 2.000 soldados. Pero, nada dura para siempre y un terremoto registrado el 23 de marzo de 1748 se cebó con el Castillo. Siete años más tarde, se produjo otro seísmo en una celebración religiosa y la fortaleza fue abandonada. El rey Alfonso XIII nombró sus restos como «monumento nacional» hace un siglo.

Y sigue despertando el interés de los visitantes. Los datos aportados por el propio consistorio apuntan más de 1.500 personas lo visitan cada año. Así lo confirmó ayer María Serra, concejal de Cultura y Patrimonio:« Es la media de los últimos tres años. Creemos que es un buen dato, aunque nos gustaría que fuera mayor, claro». Dicha cifra supera, por ejemplo, la de población actual de Montesa.

Actualmente, la fortaleza se puede visitar, aunque hay una obra inacabada que lleva un tiempo paralizada. La representante municipal explicó que «es cierto que hace 26 meses que las obras están paralizadas y la causa es una desavenencia entre el arqueólogo y el arquitecto. Patrimonio lo paró todo y nos gustaría que se retomaran». Las obras -cuando finalicen- permitirán ampliar la zona visitable y ofrecer al visitante una experiencia nueva, ya que se tiene previsto trabajar en la zona subterránea:«Pueden servir como acicate, ya que podríamos contar con visitantes que repiten para ver la fortaleza con las novedades o usuarios nuevos».

Actos del centenario

Desde el Ayuntamiento también confirmaron que están preparando diversos actos y actividades para conmemorar el centenario de la distinción otorgada hace 100 años.

Noticias relacionadas

La primera cita tendrá lugar el próximo domingo 8 de marzo en la Iglesia de la Asunción. Se tratará de un concierto protagonizado por la organista Montserrat Torrent, que el próximo 17 de abril también cumple 100 años. «Celebraremos su centenario y el de la declaración del Castillo por anticipado. Creo que ella es un ejemplo, ya que sigue en activo a su edad en un mundo que no es fácil», comentó Serra. A su vez, el consistorio también está preparando otros actos para conmemorar la efeméride, como la presentación de un libro o una exposición de fotos. n1