La consellera hace frente común con alcaldes y concejales del PP para trasladar los juzgados de Xàtiva

El enfrentamiento que desde hace un mes mantienen la Conselleria la Justicia y el Ayuntamiento de Xàtiva tras la decisión de la administración autonómica de cancelar la inversión millonaria presupuestada para levantar el nuevo Palacio de Justicia en el antiguo convento de Santa Clara ha experimentado una escalada considerable de las hostilidades en los últimos días.

El jueves, la consellera de Justicia arremetió desde la tribuna de las Corts contra el consistorio setabense por su «falta de colaboración» a la hora de ofrecer ubicaciones alternativas para la construcción de los nuevos juzgados. Nuria Martínez defendió que su decisión de desechar el proyecto ya diseñado —que costó más de 1 millón de euros y en el que se ha estado trabajando ocho años— no es «partidista», sino que se fundamenta en el «interés general» y en un proceso de «escucha» de los operadores jurídicos cuya conclusión, a su juicio, es clara: hay que sacar la infraestructura judicial del centro de Xàtiva, a un espacio «más accesible, seguro, cómodo y funcional».

Este viernes, para rematar su contragolpe, la consellera de Canals ha protagonizado un acto organizado por el PP en la Casa de la Cultura en el que se ha rodeado de alcaldes y concejales populares de la Costera y la Canal de Navarrés, para dar cuenta de los últimos acontecimientos. Antes de la reunión, Martínez ha puesto el foco en que los juzgados dan servicio a 88.000 habitantes de 25 municipios de ambas comarcas «aparte de Xàtiva» y ha dejado claro que la decisión adoptada es inamovible.

La consellera Nuria Martínez y Marcos Sanchis. / PP

La consellera ha descartado la propuesta planteada por el ayuntamiento de la capital de la Costera de crear una comisión de trabajo para abordar los posibles aspectos mejorables del proyecto en Santa Clara porque, a su juicio, «solo demoraría más una solución que ya lleva muchos años pendiente». La titular de Justicia ha dicho ser «plenamente consciente» de la necesidad de la nueva infraestructura porque, como abogada, ha pisado los juzgados de Xàtiva durante 20 años. «Seguir dándole vueltas al proyecto de Santa Clara es perder el tiempo y no agilizar una inversión necesaria para el partido judicial de Xàtiva», ha ahondado.

Martínez ha defendido que el cambio de criterio respecto a la ubicación «obedece a circunstancias prácticas» porque "hoy en día es inviable ubicar grandes sedes judiciales en centros históricos con problemas de accesibilidad y movilidad", ha dicho. «Hay una modificación legislativa que justifica que se tenga que replantear la planta judicial. Los espacios proyectados se quedan pequeños, sobre todo teniendo en cuenta que se ha conseguido un quinto juzgado para Xàtiva: no se puede hacer un proyecto de estas características para que se quede pequeño», ha declarado. Una afirmación cuestionada desde el consistorio setabense.

La consellera ha recordado que hace un mes remitió una carta al consistorio en la que se indicaban las características y dimensiones que debería tener la nueva parcela del Palacio de Justicia. «Dicen que no hay suelo disponible, pero voy a insistir para que planteen una alternativa cuanto antes porque sería lo lógico», ha incidido. En caso de que persista el bloqueo, sin embargo, ha avanzado que Patrimonio de la Generalitat «tendrá que buscar una ubicación». «Solo nos han remitido un informe de Movilidad, que me parece perfecto, pero se queda un poco reducido porque este no es un servicio solo para Xàtiva, sino para 25 pueblos más», ha sostenido, antes de insistir en que la ubicación de Santa Clara «es muy poco accesible y funcional». En caso de obtener un nuevo emplazamiento, ha dicho que «habría que ver que si puede aprovechar» del proyecto ya redactado. "Para gobernar no basta con anunciar proyectos desde un despacho: gobernar es escuchar a los profesionales, analizar la realidad y ejecutar soluciones que funcionen”, ha señalado.

«Lo que le pedimos al alcalde es que se ponga a colaborar, que deje la posición frentista de confrontación con la Generalitat y colabore para buscar un sitio porque lo importante es que se hagan los nuevos juzgados: el dónde lo tiene que decidir la conselleria», ha declarado por su parte el portavoz del PP de Xàtiva, Marcos Sanchis. “Durante años se ha intentado imponer que los juzgados tenían que ir sí o sí a Santa Clara, pero esa decisión nunca respondió a criterios técnicos ni judiciales”, ha apostillado.