Las fallas de Xàtiva suspenden la comida de 'germanor' con más de 2.400 falleros inscritos
El multitudinario acto en el pabellón de voleibol se aplaza al 19 de abril ante la previsión de lluvias
El tiempo no está acompañando este año a las fallas de Xàtiva. La Junta Local Fallera (JLF) ha anunciado la suspensión de la multitudinaria comida de 'germanor' que debía celebrarse este domingo 8 de marzo en el pabellón municipal de voleibol. La previsión de lluvias así lo aconseja.
Para el acto, que incluía la actuación de una orquesta, se habían inscrito ya más de 2.400 falleros y falleras de Xàtiva, a fecha del miércoles.
Este jueves por la noche, la JLF comunicó la nueva fecha para la celebración, que se retomará ya para después de Fallas, dada la acumulación de actos que vienen por delante. La comida de 'germanor' se ha aplazado para el domingo 19 de abril, acompañada de juegos hinchables para los más pequeños (a partir de las 12 horas) y el concierto de la orquesta La Fiesta, a las 16 horas.
No es la primera cita que las Fallas de Xàtiva se han visto obligada a suspender este año por culpa de las condiciones meteorológicas adversas. La Cabalgata del Ninot se tuvo que aplazar hasta en dos ocasiones hasta que pudo celebrarse al fin el pasado domingo.
A juzgar por las previsiones de la Agencia Estatal Meteorológica (Aemet), las precipitaciones que, de manera ininterrumpida, llevan varios días haciendo acto de presencia, continuarán instaladas en la capital de la Costera hasta bien entrada la semana que viene.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las compañías aéreas ya recomiendan a sus clientes solicitar cambios de fecha o el reembolso de los billetes ante el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio
- Aemet activa un cuádruple aviso en la Comunitat Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros
- Suspendida la mascletà de hoy en València tras las fuertes lluvias y cierra el puerto por rachas de viento
- Segart dirá adiós al tráfico rodado por el pueblo tras siete años de espera
- La Audiencia de València corrige a la jueza de la dana y le obliga a investigar cómo ofreció la Conselleria de Medio Ambiente los agentes medioambientales a Emergencias
- Nueva huelga en Metrovalencia en plenas Fallas: días y horarios de los paros y servicios mínimos
- La nueva vida del histórico Horno de San Nicolás: ahora se llama Nico y vende algo más que dulces en València
- Se dispara la venta de protectores anti lluvia para las faldas de fallera