Las fallas de Xàtiva suspenden la comida de 'germanor' con más de 2.400 falleros inscritos

El tiempo no está acompañando este año a las fallas de Xàtiva. La Junta Local Fallera (JLF) ha anunciado la suspensión de la multitudinaria comida de 'germanor' que debía celebrarse este domingo 8 de marzo en el pabellón municipal de voleibol. La previsión de lluvias así lo aconseja.

Para el acto, que incluía la actuación de una orquesta, se habían inscrito ya más de 2.400 falleros y falleras de Xàtiva, a fecha del miércoles.

Este jueves por la noche, la JLF comunicó la nueva fecha para la celebración, que se retomará ya para después de Fallas, dada la acumulación de actos que vienen por delante. La comida de 'germanor' se ha aplazado para el domingo 19 de abril, acompañada de juegos hinchables para los más pequeños (a partir de las 12 horas) y el concierto de la orquesta La Fiesta, a las 16 horas.

No es la primera cita que las Fallas de Xàtiva se han visto obligada a suspender este año por culpa de las condiciones meteorológicas adversas. La Cabalgata del Ninot se tuvo que aplazar hasta en dos ocasiones hasta que pudo celebrarse al fin el pasado domingo.

A juzgar por las previsiones de la Agencia Estatal Meteorológica (Aemet), las precipitaciones que, de manera ininterrumpida, llevan varios días haciendo acto de presencia, continuarán instaladas en la capital de la Costera hasta bien entrada la semana que viene.