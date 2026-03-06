Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Avisos Aemet ValenciaDulces fallerosJueza danaVuelos internacionalesHorno San NicolásTráfico SegartCastellonense DubáiMurciélagos Safor
instagramlinkedin

Las fallas de Xàtiva suspenden la comida de 'germanor' con más de 2.400 falleros inscritos

El multitudinario acto en el pabellón de voleibol se aplaza al 19 de abril ante la previsión de lluvias

Un momento de la multitudinaria Crida del pasado domingo en la plaza de la Seu de Xàtiva.

Un momento de la multitudinaria Crida del pasado domingo en la plaza de la Seu de Xàtiva. / Estudio Federico

Sergio Gómez

Sergio Gómez

Xàtiva

El tiempo no está acompañando este año a las fallas de Xàtiva. La Junta Local Fallera (JLF) ha anunciado la suspensión de la multitudinaria comida de 'germanor' que debía celebrarse este domingo 8 de marzo en el pabellón municipal de voleibol. La previsión de lluvias así lo aconseja.

Para el acto, que incluía la actuación de una orquesta, se habían inscrito ya más de 2.400 falleros y falleras de Xàtiva, a fecha del miércoles.

Este jueves por la noche, la JLF comunicó la nueva fecha para la celebración, que se retomará ya para después de Fallas, dada la acumulación de actos que vienen por delante. La comida de 'germanor' se ha aplazado para el domingo 19 de abril, acompañada de juegos hinchables para los más pequeños (a partir de las 12 horas) y el concierto de la orquesta La Fiesta, a las 16 horas.

No es la primera cita que las Fallas de Xàtiva se han visto obligada a suspender este año por culpa de las condiciones meteorológicas adversas. La Cabalgata del Ninot se tuvo que aplazar hasta en dos ocasiones hasta que pudo celebrarse al fin el pasado domingo.

Noticias relacionadas

A juzgar por las previsiones de la Agencia Estatal Meteorológica (Aemet), las precipitaciones que, de manera ininterrumpida, llevan varios días haciendo acto de presencia, continuarán instaladas en la capital de la Costera hasta bien entrada la semana que viene.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las compañías aéreas ya recomiendan a sus clientes solicitar cambios de fecha o el reembolso de los billetes ante el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio
  2. Aemet activa un cuádruple aviso en la Comunitat Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros
  3. Suspendida la mascletà de hoy en València tras las fuertes lluvias y cierra el puerto por rachas de viento
  4. Segart dirá adiós al tráfico rodado por el pueblo tras siete años de espera
  5. La Audiencia de València corrige a la jueza de la dana y le obliga a investigar cómo ofreció la Conselleria de Medio Ambiente los agentes medioambientales a Emergencias
  6. Nueva huelga en Metrovalencia en plenas Fallas: días y horarios de los paros y servicios mínimos
  7. La nueva vida del histórico Horno de San Nicolás: ahora se llama Nico y vende algo más que dulces en València
  8. Se dispara la venta de protectores anti lluvia para las faldas de fallera

Las fallas de Xàtiva suspenden la comida de 'germanor' con más de 2.400 falleros inscritos

Las fallas de Xàtiva suspenden la comida de 'germanor' con más de 2.400 falleros inscritos

Un maquillador de Canals gana el campeonato nacional Jesal Extetic

Un maquillador de Canals gana el campeonato nacional Jesal Extetic

Relevo tranquilo en la alcaldía del pueblo de la Costera donde el PP gobierna con la izquierda

Relevo tranquilo en la alcaldía del pueblo de la Costera donde el PP gobierna con la izquierda

El castillo de Montesa cumple 100 años como Monumento Nacional con unas obras paralizadas

El castillo de Montesa cumple 100 años como Monumento Nacional con unas obras paralizadas

El título que creó la reina Isabel II para su amante de Ontinyent (y posible padre de Alfonso XII) busca sucesor

El título que creó la reina Isabel II para su amante de Ontinyent (y posible padre de Alfonso XII) busca sucesor

Otro partido decisivo

Ontinyent destina más de 368.000 euros a impulsar el comercio local en el último año

Ontinyent destina más de 368.000 euros a impulsar el comercio local en el último año

La Fundació Sonora y la Universitat de València impulsan un campus sinfónico en Ontinyent

La Fundació Sonora y la Universitat de València impulsan un campus sinfónico en Ontinyent
Tracking Pixel Contents