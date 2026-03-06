Una familia compra el antiguo Forn del Raval de Xàtiva para reconvertirlo en una vivienda

Es una sangría constante. El comercio tradicional pierde presencia en las grandes ciudades. Negocios tradicionales son reconvertidos y las franquicias ganan presencia. Los ejemplos son muchos. Algunas voces apuntan que no hay marcha atrás. Y que la geografía urbana no tiene otra que adaptarse a estos nuevos tiempos. Es lo que acaba de ocurrir en Xàtiva. Una familia local ha comprado la propiedad que acogió el histórico "Forn del Raval", enclavado en el barrio con el que comparte nombre. La inmobiliaria Gesinco ha pilotado la transacción. La propiedad salió al mercado por un precio de 120.000 euros y las fuentes consultadas explicaron ayer que "se ha vendido a precio de mercado, nada exagerado", aunque no concretaron si esa ha sido la cantidad final pagada por los compradores.

El inmueble cuenta con 478 metros cuadrados construidos. En su planta baja mantiene la estructura del anterior negocio, con zona de despacho, zona de amasado, zona central (patio inglés), el horno, panificadora, diversas alacenas, despensas… Desde la inmobiliaria destacaron la cúpula interior: "Merece ser mantenida y parece ser que esa es la idea de los nuevos dueños". La casa será rehabilitada y destinada a vivienda familiar. El "Forn del Raval" ya es historia. En una de sus fachadas aún se mantiene una placa realizada con azulejos en los que se identifica al anterior artesano del pan que era titular del negocio.

En funcionamiento hasta mayo del año pasado

El "Forn del Raval" fue durante mucho tiempo uno de los negocios característicos de este barrio de la capital de la Costera. Tal y como ha pasado en tiempos más o menos recientes con negocios de este tipo, en mayo del año pasado bajó la persiana. María Carmen Cerdà fue su última responsable. Ayer atendió a Levante-EMV y comentó que "yo lo tuve alquilado. Al principio costó un poco, pero fuimos remontando. Yo creo que sí había negocio. Lo que pasó es que el dueño lo quería vender y no lo podía comprar. Se me acabó el contrato de alquiler, encontré otro trabajo y me acabé yendo".

Consultada por la crisis de los hornos tradicionales, explicó que "la gente sí quiere nuestros productos, sí quiere pan hecho a leña y 'cocas' de autor, por ejemplo. Pero, los supermercados hacen mucho daño. La gente más mayor es clientela más fiel, pero también han gente joven que viene a comprar. Aunque, es como todo, es difícil". "El horno giratorio que había en el 'Forn del Raval' estaba muy bien. Al final, se había transformado para usarlo con pellets. Es una pena que se cierre", apostilló la última responsable de este emblemático negocio de Xàtiva.