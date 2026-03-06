Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un maquillador de Canals gana el campeonato nacional Jesal Extetic

El certamen se celebró en la Institución Ferial de Alicante y el canalense logró el primer premio en la categoría de Maquillaje Facial

El maquillador de Canals, con su creación. / Levante-EMV

Lluis Cebriá

Xàtiva

El maquillador profesional de Canals Sergio Grimaltos Arnau ha conseguido alzarse con el primer premio en la categoría de Maquillaje Facial en el campeonato nacional Jesal Extetic 2026, celebrado en la Institución Ferial de Alicante.

La propuesta ganadora, titulada “Nimbus Pluvial”, está inspirada en la fuerza y la belleza de la lluvia, y combina maquillaje artístico, aplicaciones de pedrería y un vestuario conceptual que transforma este fenómeno natural en una imagen de fantasía elegante y escénica.

La obra con la que Sergio Grimaltos ganó el concurso en la categoría de maquillaje facial. / Levante-EMV

Durante el certamen, los y las participantes realizaron las creaciones en directo ante el público y el jurado durante aproximadamente siete horas de trabajo.

El maquillador Sergio Grimaltos Arnau. / Levante-EMV

Este reconocimiento se suma a los premios conseguidos en ediciones anteriores por Sergio, que encadena cuatro años consecutivos siendo galardonado en este campeonato: en 2023 ya cosechó el primer premio al maquillaje facial, mientras que en 2025 quedó segundo en esta misma categoría y en 2024 logró el bronce a la mejor caracterización con el proyecto "Coralia".

