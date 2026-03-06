Nuria Martínez defiende sacar del centro de Xàtiva los juzgados y afea al ayuntamiento que no ofrezca alternativas

"Una decisión fundamentada en el interés general, en concreto de los más de 87.000 habitantes de los 26 municipios que conforman el partido judicial”. Así describió este jueves la consellera de Justicia la paralización del proyecto de los nuevos juzgados diseñados en el antiguo convento de Santa Clara, durante una comparecencia en las Corts.

Nuria Martínez intervino para responder a una pregunta parlamentaria del PSPV, a quien acusó de “sobreactuación" por "considerar erróneamente que el cambio de ubicación del nuevo Palacio de Justicia de Xàtiva responde a cuestiones partidistas".

La consellera de Justicia afeó al Ayuntamiento de Xàtiva su falta de "disposición" a ofrecer alternativas de ubicación para los juzgados, una actitud que contrapuso con la "colaboración total y absoluta" de los alcaldes de Orihuela y Elda, que "ya han ofrecido o están buscando nuevos espacios para ubicar los juzgados fuera del centro de la ciudad". Desde el consistorio mantienen que no hay parcelas de titularidad municipal alternativas susceptibles de albergar las instalaciones.

Martínez defendió que se ha reunido con "todos los operadores jurídicos, abogados y procuradores" y con otros alcaldes, y, según esta, tras escuchar sus posturas, "no me he encontrado a nadie que apruebe el proyecto de Santa Clara en los 15 meses que llevo en el cargo". La titular de Justicia ha insistido en el criterio de que la nueva infraestructura judicial se localice "en un espacio más accesible, seguro, cómodo y funcional y adecuado a las necesidades reales y actuales de la ciudadanía y los operadores jurídicos".

“A cualquier operador jurídico que pregunten les dirá lo mismo: hoy en día e impensable una infraestructura de este tipo en el centro de un municipio, con los condicionantes además que tiene Xàtiva y su centro histórico”, continuó la consellera.

"Lo fácil es anunciar grandes proyectos"

La abogada de Canals también recalcó durante su comparecencia que "tras casi 20 años pisando a diario el Palacio de Justicia de Xàtiva, nadie de la oposición va a venir a contarme las necesidades y las carencias de esta infraestructura”. La consellera recordó que la práctica totalidad de las sedes judiciales construidas en los últimos años "se sitúan fuera del centro de la ciudad".

Martínez también dijo que en el espacio de Santa Clara el proyecto de juzgados "ya nacería pequeño”. “El partido judicial de Xàtiva necesita una infraestructura adecuada, que dé respuesta a las necesidades actuales derivadas del nuevo modelo de organización judicial, y con la capacidad de adaptación a las necesidades futuras”, reiteró. “Lo fácil es anunciar grandes proyectos, diseñar planes y estrategias desde los despachos, y hacer bonitas presentaciones, con tantas maquetas que la conselleria parece una juguetería. Pero de nada sirve todo esto si luego no se ejecutan los proyectos. Frente a los anuncios y las promesas del pasado, la gestión seria y responsable de este Consell”, sentenció.

La consellera de Justicia ha pasado al contraataque ante las críticas del Ayuntamiento de Xàtiva por la paralización de un proyecto que costó más de 1 millón de euros. Tras comparecer en las Corts, Nuria Martínez participará este viernes por la tarde en un acto organizado por el PP en la Casa de la Cultura para explicar la situación de los juzgados, junto al portavoz popular de Xàtiva, Marcos Sanchis.