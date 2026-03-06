El Olímpic visita al Torrevieja en busca de la cuarta victoria seguida

El CD Olímpic afronta este sábado una nueva cita liguera en el Municipal Nelson Mandela de Torrevieja, donde se medirá al conjunto local a partir de las cinco de la tarde en un encuentro que llega con solo tres puntos de diferencia entre ambos equipos en la clasificación. El duelo enfrenta además a dos conjuntos situados en la zona alta y con aspiraciones importantes en este tramo del campeonato.

El entrenador del Olímpic, José Manuel Rueda, ha explicado que el equipo ha completado “una semana buena de trabajo”, con una situación favorable en cuanto a efectivos. “Prácticamente con casi todo el equipo, excepto Nico, que todavía tiene ahí una molestia de un golpe”, ha señalado, aunque ha precisado después que no se trata de una baja segura: “Ha entrenado prácticamente casi todo el entreno, pero tenía un golpe y hemos preferido que la última parte de la sesión no la hiciera”.

El conjunto setabense afronta el partido tras encadenar tres victorias consecutivas, una dinámica que Rueda enmarca dentro de la convicción que siempre ha mantenido sobre las posibilidades de su equipo. “Yo seguía creyendo en que se podía pelear hasta última hora. Yo creo que en la primera parte de la temporada lo hemos demostrado y por qué no puede suceder en la segunda parte”, ha afirmado.

Rueda no ha rebajado en ningún momento la exigencia del rival pese a las ausencias con las que pueda llegar el Torrevieja. “Sigue estando por delante de nosotros” y “la plantilla suya sigue siendo para mí la mejor del campeonato”, ha manifestado. En la misma línea, ha advertido a los suyos: “Quien se piense que porque tenga 3 o 4 bajas el partido va a ser más fácil, que se equivoque”.

El técnico del Olímpic ha insistido en que su equipo no variará su planteamiento competitivo. “No salgo nunca a empatar”, ha dicho, aunque ha remarcado la necesidad de controlar el potencial ofensivo del adversario. “Es un equipo que para mí tiene 3 o 4 jugadores que el talento ya lo demostraron en el partido de ida. Nos ganó el talento”, ha recordado. Aun así, también ha dejado claro que el Olímpic buscará sus opciones: “Vamos a hacer todo lo posible para hacerles el mayor daño posible a ellos”.

Sobre el perfil del Torrevieja, Rueda ha descrito a un rival “muy ofensivo, que siempre intenta jugar en campo contrario” y capaz de generar peligro “en cualquier jugada”, ya sea en acciones de gol o a balón parado. Pese a ello, considera que el Olímpic puede competir con garantías si mantiene el nivel adecuado. “Esperemos que salgamos con un buen nivel de competición, porque yo creo que el equipo, si sale con esa mentalidad, tenemos muchas opciones de llevarnos el partido”, ha asegurado.

Con ese escenario, el Olímpic comparece esta tarde en Torrevieja con la intención de prolongar su buen momento y recortar distancias ante un rival directo en un partido de máxima exigencia. “Confiamos mucho en conseguir los tres puntos”, ha concluido Rueda.

L'Olleria, duelo en la parte baja

L'Olleria recibe este sábado a las 16:30 horas al Redován, un rival directo en la parte baja de la tabla. Los alicantinos ocupan un puesto por arriba de los de la Vall d'Albaida, que son penúltimos, con tres puntos menos, por lo que el duelo se espera muy competido. L'Olleria necesita con urgencia una victoria para salir de los puestos de descenso.

Noticias relacionadas

El Benigànim, por su parte, jugará el domingo, en horario matutino, a las 11:30, en el campo del CD Thader. El conjunto "ganxut", con un punto menos que los de Rojales, buscará un triunfo que permita adelantar al rival en la clasificación y escalar puestos en la tabla.