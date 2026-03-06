El Ontinyent 1931 recibe en casa al Buñol con el objetivo de afianzar los puestos de playoff

Diez jornadas para el final de liga en Tercera Federación. Se acerca el final del campeonato y los equipos de la Vall d’Albaida se van encontrando en posiciones cómodas. Al Atzeneta siempre se le presupone un equipo para luchar por el ascenso, pero tras un campeonato complicado, a estas alturas de la temporada el objetivo se ha convertido en salvar la categoría cuanto antes y disfrutar de un final tranquilo, una meta que van consiguiendo poco a poco. Por su parte, el Ontinyent 1931, cuyo objetivo principal era sumar los puntos necesarios lo antes posible para asegurar la permanencia, ha conseguido una dinámica que le permite disfrutar de los puestos de privilegio en la clasificación.

El sábado será el turno del Atzeneta, que a partir de las 17 horas se medirá al Alzira en El Regit. Los de Luis Navarro suman tres empates consecutivos. El conjunto “taronja” está destacando por su solidez defensiva, pero le está penalizando la falta de acierto de cara a portería, con tan solo dos goles a favor en los últimos cinco partidos. El último fin de semana no pudo pasar del empate (0-0) ante el Jove Español. El Atzeneta llega al duelo sin sancionados, con la intención de sumar los tres puntos que le den tranquilidad en la zona media de la tabla.

Visita El Regit el Alzira, un equipo que descendió esta temporada a Tercera y que está teniendo una campaña complicada en la zona baja de la clasificación, con hasta tres entrenadores que han pasado por el banquillo. Afronta el partido sin sancionados, pero con una dinámica muy negativa, con dos empates y tres derrotas en los últimos cinco partidos. En la última jornada sucumbió en casa ante el Hércules “B” (0-1). Los de la Ribera buscarán una victoria urgente para intentar salir de los puestos de descenso. En el partido de la primera vuelta, los de la Vall d’Albaida completaron unos buenos primeros 20 minutos, pero los blaugrana se llevaron la victoria por tres goles a uno.

El domingo será el turno para el Ontinyent 1931, que recibe en El Clariano a partir de las 17 horas al Buñol. La dinámica de los de Roberto Bas es prácticamente inmejorable en las últimas semanas. Llega a la cita tras vencer el pasado fin de semana al Utiel (1-2) y ganar el miércoles al Roda (0-2), partido correspondiente a la vigésima jornada del campeonato que fue aplazado por las alertas meteorológicas. El técnico “blanc-i-negre” ha hecho rotaciones en los últimos encuentros para distribuir minutos y llegar en las mejores condiciones al choque de este fin de semana, donde buscará la victoria para consolidarse en los puestos de playoff. La única baja segura será la de Chimo Reig por sanción.

El Buñol es uno de los equipos revelación de la temporada. Volvía esta campaña a la competición nacional y lo ha hecho por la puerta grande, peleando por los puestos de promoción de ascenso. Tres victorias, una derrota y un empate marcan la dinámica del equipo en las últimas semanas. El pasado fin de semana empataron con el Villarreal “C”. Los de Alejandro San Isidro tienen la baja por sanción de Guzmán. Los de la Hoya de Buñol buscarán los tres puntos que les permitan seguir soñando con la disputa del playoff. En el partido de la primera vuelta, el Ontinyent 1931 consiguió romper la imbatibilidad del Beltrán Báguena imponiéndose por un gol a tres.