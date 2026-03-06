Ontinyent activa un dispositivo con 33 estaciones de vigilancia para controlar la población de jabalíes

El Ayuntamiento de Ontinyent va a activar un dispositivo específico con 33 estaciones de fototrampeo distribuidas por el término municipal con el objetivo de monitorizar y controlar la población de jabalíes en zonas comunes de caza. "Esta actuación, que se pondrá en marcha en breve y se prolongará en principio hasta el próximo mes de septiembre, se enmarca dentro del despliegue del Decreto Ley 13/2025 del Consell para la reducción de las poblaciones de jabalí (Sus scrofa) en la Comunitat Valenciana ante el riesgo de expansión de la peste porcina africana", exponen desde el consistorio.

Las mismas fuentes comentan que "el plan será presentado el próximo miércoles al Consejo Agrario Municipal, donde se explicará en detalle la aplicación local de las medidas previstas por la Generalitat Valenciana a través de la Dirección General de Medio Natural y Animal". La regidora de Sostenibilidad, Sayo Gandia, explicaba que “Ontinyent forma parte de las zonas comunes de caza prioritarias incluidas en este programa, que actúa específicamente en terrenos sin titular cinegético, donde la administración tiene que asumir directamente la gestión”. En palabras de la regidora, “el control de la población de jabalíes es una cuestión que afecta la seguridad viaria, la protección de los cultivos agrícolas y la prevención de riesgos sanitarios, y por eso es fundamental actuar de manera planificada y rigurosa en coordinación con la Generalitat”.

El dispositivo previsto para la capital de la Vall d'Albaida contempla la instalación de 33 estaciones de control mediante cámaras de fototrampeo, distribuidas en tres ciclos mensuales de 11 unidades cada uno. El muestreo será continuo hasta septiembre de 2026. "Las cámaras se colocarán de manera aleatoria y discreta, con un diseño orientado exclusivamente a la captación de fauna, sin registrar imágenes de personas, sin alterar el entorno y sin limitar los usos agrícolas o recreativos de los terrenos. Esta monitorización permitirá obtener datos actualizados sobre la densidad de población, los movimientos de los animales y su evolución, información clave para planificar las actuaciones posteriores de control", prosiguen las mismas fuentes municipales.

Noticias relacionadas

Y añaden que "además del seguimiento con cámaras, el plan contempla el control complementario mediante trampeo selectivo en las zonas comunes. Las trampas utilizadas son homologadas y garantizan el bienestar animal, con revisión diaria por personal autorizado. Las capturas se realizan con protocolos específicos que incluyen la retirada inmediata de los animales y la presa de muestras para el seguimiento sanitario", apostillan desde el Ayuntamiento de Ontinyent.