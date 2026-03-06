El paro femenino baja en la Vall d’Albaida un 8,2% en un año y crece un 27,3% la contratación de mujeres en febrero

Los datos correspondientes al mes de febrero de 2026, según Espai Labora Ontinyent, muestran una evolución positiva en el empleo femenino en la Vall d’Albaida. En el último año, el paro registrado entre mujeres ha descendido un 8,2% respecto a febrero de 2025, una reducción que se refleja en todos los tramos de edad. Además, el peso del desempleo femenino sobre el total también ha disminuido ligeramente, un indicador que confirma una tendencia favorable hacia la recuperación de puestos de trabajo entre las mujeres.

Este avance se suma al incremento de la contratación femenina en la comarca, que ha crecido un 27,3%, consolidando un escenario laboral más positivo en la zona. En términos absolutos, el paro femenino registrado pasa de 2.671 mujeres, en febrero de 2025, a 2.451 mujeres, en febrero de 2026, lo que supone 220 mujeres desempleadas menos. Este descenso marca una evolución positiva en el último año, con mejoras repartidas por edades.

El comportamiento más favorable se da en el tramo de 25 a 44 años, donde el número de mujeres desempleadas baja de 794 a 691 durante ese mismo periodo, una reducción de 103 mujeres y un descenso relativo del 13,0%; el más intenso entre los grupos analizados.

En el grupo de menores de 25 años, el paro femenino también desciende, pasando de 114 a 103 mujeres, lo que representa un 9,6% menos.

Mayor paro entre mayores de 44 años

Por su parte, entre las mayores de 44 años se concentra el mayor volumen de desempleo femenino, aunque también se registra una bajada: de 1.763 a 1.657 mujeres, equivalente a un 6% inferior. Por ello, durante los próximos días Espai Labora Ontinyent realizará una campaña informativa dirigida especialmente a este colectivo, que les ofrecerá un servicio personalizado de orientación laboral y apoyo a la búsqueda de empleo y formación, con el objetivo de incrementar su inserción en el mercado laboral.

El total de personas desempleadas registradas (mujeres y hombres) pasa de 4.124 en febrero de 2025 a 3.831 en febrero de 2026. En este contexto, el desempleo femenino continúa teniendo un peso mayoritario: 64,8%, en febrero de 2025, frente a 64%, en febrero de 2026, lo que implica un ligero descenso (aprox. 0,8 puntos menos).

Noticias relacionadas

Desde Espai Labora Ontinyent recalcan que van a seguir trabajando para consolidar esta tendencia a la baja, intensificando acciones de orientación laboral y acompañamiento personalizado, con asesoramiento y atención directa en demandas y sumando la intermediación laboral y el apoyo a empresas para facilitar la cobertura de vacantes con perfiles adecuados. Todo ello, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de demandantes, usuarios y usuarias, seguir reduciendo las cifras de desempleo y aumentando las oportunidades de inserción laboral en la comarca.