Otro partido decisivo
"No hay partido definitivo cuando todavía quedan siete por jugar, pero quiero que lo gane el Olímpic, por sumar la cuarta victoria seguida y tener serias opciones de jugar una promoción de ascenso"
Félix Lluch
Utilizamos en exceso lo del “partido del siglo”, la “primera final” o que se va a jugar el “partido decisivo”, y también suelo caer en ese error. Creo que no hay que tomarse esas afirmaciones en el sentido literal de las palabras: hay más partidos que siglos. Sí que pienso que marcan una predisposición, un ánimo, una expectativa. En este sentido el próximo partido ante el Torrevieja es uno de esos.
Ya hemos sido terceros este año pero aguantamos poco y caímos en una mala racha de juego y resultados. Acuérdense de los famosos “siete puntos” que nos llevaba el Eldense B, que era el equipo a cazar. El Eldense B sigue a siete puntos, pero el Torrevieja, tercero, se ha puesto a tres, y es el próximo rival.
Ellos no están finos y el Olímpic sí que lo está con esas tres últimas victorias consecutivas.
No hay partido definitivo cuando todavía quedan siete partidos por jugar, pero, no les engaño, quiero que lo gane el Olímpic, por sumar la cuarta y tener serias opciones de jugar una promoción de ascenso, por depender de él mismo.
Porque el “resucitado” Olímpic sigue necesitando estímulos, generar ilusión, confianza, interés. Necesita más alimento, pero cabe recordar siempre de dónde viene. Cuando tropieza, el “bajón” es tremendo, como pasa cuando se está recuperándose de un resfriado, y lo del Olímpic ha sido más serio.
No es el momento de pensar en ascensos, solo en “alimentar” al equipo y al club para que todos digamos que “va bien”, que “hay opciones” para, así, intentar, entre todos, que en La Murta seamos más cada domingo. ¡Valor y al toro!
