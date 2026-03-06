Podio para el Bádminton Xàtiva en los torneos nacionales de Valladolid y Murcia

El Club Bádminton Xàtiva subió al podio en los torneos nacionales y territoriales celebrados el pasado fin de semana en Valladolid y Murcia. Los deportistas del club consiguieron seis medallas en dos competiciones. Arnau Ballester se desplazó hasta la localidad vallisoletana de Tordesillas para participar en el Máster Sub-15 y Sub-19, que reunió a un total de 226 deportistas de ambas categorías.

La competición se inició el sábado 28 de febrero con la prueba de individuales, donde el jugador setabense que quedó encuadrado en el grupo A, inició la competición con una victoria muy trabajada sobre Pablo Córdoba por 22-24, 21-18 y 21-19 tras cerca de 40 minutos de encuentro. Más tarde se tuvo que ver las caras con el cabeza de serie número uno del torneo, Demetrio Pinto, frente al que intentó mostrar su buen hacer, pero sin conseguir ponerlo en dificultades. Con la victoria y derrota del grupo Arnau consiguió la segunda plaza del grupo, pero no le fue suficiente para poder acceder a la fase final del torneo.

En la jornada de la tarde del sábado se inició la competición en la prueba de dobles mixto, donde en esta ocasión formó pareja con la jugadora del CB Pamplona, Nahia Navarro, junto a la que quedó encuadrado en el grupo B consiguiendo las dos victorias que los llevaron a la primera plaza y con ello a disputar la fase eliminatoria ya en la jornada del domingo 1 de marzo.

Las semifinales del doble mixto se disputaron a partir de las 9.30 horas del domingo y Arnau y Nahia se enfrentaron a la pareja compuesta Óscar Cocera y Lola Navarro, a los que vencieron tras un disputado encuentro donde la igualdad en el marcador fue la tónica en el primer set, que se escapó por un ajustado 22-20, pero en el segundo y tercer set el partido se decantó claramente a favor de Arnau y Nahia que vencieron por, 15-21 y 8-21 consiguiendo una plaza en la final. Ya en la final, se vieron las caras con Álvaro González y Elsa Orenes en un encuentro donde la igualdad fue muy grande en el primer set escapándose por un ajustadísimo 19-21. En el segundo, los rivales cambiaron su juego y lo centraron en Nahia, unido a un mal gesto de Arnau que le dejó algo mermado físicamente, hizo que se llevaran el segundo set por 8-21, quedando Arnau y Nahia con la plata.

Máster Territorial

El Bádminton Xàtiva también estuvo presente en el Máster Territorial Sub-11, Sub-15, Sub-19 y Senior, celebrado el pasado 28 de febrero en la localidad murciana de Las Torres de Cotillas. Cinco deportistas del club setabense de las categorías Sub-17 y Sub-19 viajaron hasta allí para disputar el torneo. Los deportistas setabenses realizaron una buena competición regresando con cinco metales en una jornada maratoniana que se inició a las 9 de la mañana y que concluyó a la medianoche con la entrega de trofeos a los vencedores.

En la prueba de individual masculina participaron Ximo Torres, Meshack Martínez y Feliu Terol. En esta ocasión, el torneo se desarrolló desde el inicio a eliminatoria directa, debido al gran número de participantes. Desafortunadamente, Ximo cedió en primera ronda en un partido muy nivelado frente a Hugo Martín (21-15 y 21-17), quedando fuera de la lucha por los primeros puestos. Por su parte, Meshack logró superar la primera ronda, pero cayó en la segunda también en un partido muy igualado frente a Pablo Gámez, por 21-17 y 21-19. Tan solo Feliu Terol logró sumar victoria tras victoria para plantarse sin dificultades en la final frente a Pablo Gámez, al que superó por 21-12 y 21-9, colgándose el oro sin ceder ningún set y no siendo capaz, ningún rival, de sumar más de 12 puntos frente a él.

En dobles femenino, la pareja formada por Martina Molina y Hanting Jiang, del CB Drop València lograron superar la fase de grupo tras obtener la primera plaza. Ya en la semifinal se vieron las caras con el dúo formado por Alicia Brao y Rocío García en un duro encuentro que se prolongó hasta cerca de los 40 minutos y que, finalmente, se llevaron Martina y Hanting por 21-18 y 22-20. Tras ello y casi sin descanso, tuvieron que disputar la final frente a Irene Lozano y Candela Martínez, a las que vencieron por un contundente 21-9 en el primer set y por un ajustado 21-18 en el segundo, tras relajarse ligeramente y las rivales aumentar el desempeño del primer set. Con ello, se colgaron el segundo oro de la jornada. También en la prueba de dobles femenino, Irene Orquín y Ariadna Fabra no lograron superar la primera fase de grupo para disputar la fase final.

En dobles mixto, las parejas formadas por Irene Orquín/Meshack Martínez y Martina Molina/Ximo Torres lograron superar todos los encuentros de la fase de grupo de forma positiva, consiguiendo la primera plaza y el acceso a la fase final. Meshack e Irene conseguían acceder a la final de forma directa por su condición de cabeza de serie número uno, pero Ximo y Martina debían superar la semifinal que les enfrentó a Vicent Ivars y Alanís Alcayde. Un duro partido donde los setabenses se anotaron el primer set 21-16. En los siguientes sets que también fueron de gran igualdad e intensidad, Vicent y Alanís lograron imponerse por 15-21 y 10-21 dejando a Ximo y Martina con el bronce. De este modo Meshack e Irene ya tenían rivales para la final. En un partido en el que Vicent y Alanís empezaron muy fuertes anotándose el primer set por 21-5, pero donde los setabenses reaccionaron y se llevaron el segundo por 15-21, forzando la disputa de un tercer set que se llevaron Alanís y Vicent por un disputado 21-12, quedando los jugadores del CB Xàtiva con la plata.

En el dobles masculino Feliu Terol y Diego Gázquez lograron la medalla de bronce quedando a las puertas de disputar la final, al ceder contra Lorenzo Fernández y Hugo Martínez por un ajustado marcador de 21-17 y 21-19.

Por otra parte, cuatro deportistas del CB Xàtiva se desplazaron el pasado sábado junto a su técnico hasta València, donde se celebró la 3ª jornada de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en la categoría benjamín. En esta nueva jornada los deportistas setabenses continuaron sumando experiencia en encuentros muy igualados y emocionantes, llegando en muchos casos a la disputa del tercer set, con mascadores muy ajustados, y aunque en algunos casos no consiguieron la victoria, fueron de un enorme aprendizaje y valor para un futuro cuando deban enfrentarse de nuevo a estas situaciones, destacan desde el club de Xàtiva. Además, tras la publicación de las clasificaciones después de esta segunda jornada, las dos parejas setabenses se encuentran clasificadas en segundo lugar en el caso de Pablo Esplugues y Uriel Alcázar y en cuarto lugar en el caso de Daniela Codorniu y Nerea Soro. Los seis primeros clasificados aceden a la disputa del Campeonato Provincial.

Próximas competiciones

El Bádminton Xàtiva disputará este próximo fin de semana la tercera jornada de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en la categoría infantil, que se celebrará mañana sábado en El Campello. Diez deportistas del Club Bádminton Xàtiva afrontarán una nueva jornada escolar en busca de seguir evolucionando en su juego y subir puestos en la clasificación. Esta jornada volverá a reunir a un nutrido grupo de jugadores, concretamente 87 de todos los clubes y escuelas deportivas de la Comunitat Valenciana, en lo que se prevé una intensa mañana de sábado donde se podrá disfrutar de un buen nivel de bádminton.