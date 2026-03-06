El proyecto coral que visibiliza a mujeres relevantes de Xàtiva en colegios y edificios públicos

Xàtiva afronta un fin de semana cargado de citas con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que culminará la jornada del domingo con una gran manifestación que recorrerá las calles de la ciudad.

Para este viernes 6 de marzo, está prevista la charla «¿Casadas y calladas? Cómo la literatura narra las historias ocultas de las mujeres», a cargo de la escritora setabense Purificación Mascarell. Tendrá lugar en la Casa de les Dones a las 18.00 horas y será de acceso gratuito.

Mañana, 7 de marzo, a las 20.00 horas en el Gran Teatre de Xàtiva se podrá disfrutar del monólogo «Sofisticada», de la humorista Maria Juan. Las entradas, que se encuentran prácticamente agotadas, tienen un precio de 7 euros y pueden adquirirse en la web del Gran Teatre, en Vivaticket 24h o en la taquilla física desde una hora antes de la función.

El domingo 8 de marzo será la gran manifestación que recorrerá las calles de Xàtiva. Comenzará a las 12.30 horas en la Casa de les Dones y finalizará en las puertas del Ayuntamiento de Xàtiva, donde se realizará la lectura del manifiesto. Las actividades previstas para antes de la manifestación han sido canceladas por motivos meteorológicos, tanto los talleres como la actuación de la DJ Maravillas, que se aplaza para otra ocasión. La manifestación no verá alterado ni su recorrido ni su horario de inicio.

Exposición "Dones de Xàtiva"

Por otra parte, la muestra «8M Dones de Xàtiva» ya ha sido distribuida entre los diferentes centros educativos de Xàtiva y algunos espacios públicos. Para la ocasión, doce centros educativos de la ciudad han elegido a una mujer significativa del municipio y han buscado y trabajado la información sobre ella. Por su parte, el Consell de les Dones per la Igualtat de Xàtiva ha elegido a otras doce mujeres. La diseñadora gráfica local Patricia Bolinches «La Boli» ha convertido toda esta selección e investigación en diferentes piezas artísticas. El objetivo ha sido dar voz y reconocer el papel fundamental de las mujeres de Xàtiva en la construcción de su historia y de su presente.

Las obras se han distribuido de la siguiente manera: en el IES Josep de Ribera se encuentra el panel de Artemina Botella; en el Jacinto Castanyeda, el de Pilar Larriba Sala; en el Lluís Simarro, el de Patrocinio Camús; en las Dominiques, el de Matilde Ridocci; en la Beni, el de Ana Calabuig Colomer; en La Costera, el de Tereseta la Cadirera; en el centro Ninos, el de Carme Bru Torregrossa; en el Gozalbes Vera, el de Raquel Langa; en Betània, el de Lídia Sarthou; en el Attilio Bruschetti, el de Carmen Pérez; en el Taquígraf Martí, el de Tecla de Borja; en el Teresa Coloma, el de Anna Sanchis; y en el Pla de la Mesquita, el de Judith Tortosa.

En cuanto a los edificios públicos: en la Casa de Cultura se encuentra el de Carmen Chorques; en el Ayuntamiento de Xàtiva, el de Lola la de la Torre; en la Biblioteca, el de Purificación Mascarell; en la Escuela de Adultos, el de Lorena Cayuela; en el Gran Teatre, los de Alicia Herrero y María José Peris; en el Centro de Salud de Ausiàs March, el de Cecilia Sanz; en el Centro de Especialidades de l’Espanyoleto, el de Herminia Argente; en Aspromivise, el de Amalia Velaudrino; y en el local de Tyrius, el de Sor Mari Luz.

La muestra permanecerá expuesta durante todo el mes de marzo.