Relevo tranquilo en la alcaldía del pueblo de la Costera donde el PP gobierna con la izquierda

El sexto alcalde que ha tenido Barxeta desde el inicio de la democracia, Vicente José Torregrosa, apura sus últimos días en el cargo. Un año y (casi) dos meses después de ser investido, el dirigente del PP ha convocado el próximo lunes el pleno extraordinario en el que se materializará su cese formal como primer edil al frente de este ayuntamiento de la Costera.

Torregrosa cumplirá así con el acuerdo sellado en enero de 2025 por el que los populares desplazaron de la vara de mando a Vicent Mahíques (Esquerra Unida) con el apoyo de la plataforma independiente Som Barxeta, situada en el espectro de la izquierda. En medio de un escenario de elevada polarización a nivel nacional, en esta localidad el PP gobierna en coalición y va a ceder la alcaldía a otra formación de una ideología antagónica, que incluso se presentó a las elecciones de 2023 de la mano de Esquerra Republicana de Cataluña (aunque posteriormente se rompió la relación entre este partido y Som Barxeta).

El ahora primer teniente de alcalde y portavoz de Som Barxeta, Dàrius Tortosa, asumirá la alcaldía en otro pleno extraordinario que se celebrará el viernes 13 de marzo.

Vicente José Torregrosa hace un balance positivo de su breve pero intenso mandato. "Cuando cogimos el ayuntamiento había muchas cosas que se podían mejorar. Tuvimos una pequeña complicación con la aprobación de una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de 200.000 euros que nos condicionó el presupuesto, pero seguimos trabajando pese a las dificultades", expone a Levante-EMV. Entre los aspectos reseñables de su etapa de gobierno, el popular destaca que el ayuntamiento ha mantenido reuniones semanales con todos los vecinos y ha mejorado el mantenimiento del servicio de agua potable con reparaciones necesarias para evitar los contratiempos que dejaron sin servicio al pueblo en la Navidad de 2024.

Un año marcado por los temporales

El impulso de la construcción de un nuevo polideportivo con un trinquet que "pronto será realidad", la creación de un nuevo parque, el remate del centro cívico con un nuevo gimnasio o el refuerzo de la limpieza de los edificios municipales son otras de las actuaciones que enumera el alcalde, que ha tenido la "mala suerte" de lidiar con dos fuertes temporales que causaron cuantiosos desperfectos en el municipio. "La diputación y la Generalitat nos han abierto las puertas y nos han ayudado con todo lo que pedimos. El 95% de los caminos los tenemos reparados", asegura Torregrosa.

Al margen de esta circunstancia, el primer edil defiende que su gobierno ha "puesto en marcha servicios largamente anunciados por el antiguo equipo de gobierno como el comedor infantil, el aula 3 años o el desbloqueo de la reforma de la depuradora, que antes de acabar el año estará acabada", continúa el primer edil.

Torregrosa se muestra contento con la relación con sus socios de gobierno, pese a que teóricamente ambas formaciones (PP y Som Barxeta) se mueven en órbitas antagónicas. "Hemos dejado de lado nuestras diferencias ideológicas, hemos trabajado mucho en equipo y hemos acercado mucho el ayuntamiento al pueblo, trabajando con un interés común", sostiene el aún alcalde, que elogia al que va a ser su sucesor, Dàrius Tortosa. "Su lealtad y su compromiso de trabajo ha sido ejemplar", apostilla.