Rescatan a un conductor de su coche tras dar varias vueltas de campana en Vallada
Los bomberos rescataron al conductor de un vehículo que dio varias vueltas de campana en la A-35 a su paso por Vallada, tras perder el control del coche la tarde de ayer.
Los hechos ocurrieron ayer por la tarde, en la carretera A-35 a su paso por la localidad de Vallada, perteneciente a la comarca de la Costera. El conductor de un vehículo tuvo que ser rescatado de su coche por los bomberos tras dar varias vueltas de campana después de perder el control del vehículo.
Las fuentes consultadas por Levante-EMV confirman que el incidente tuvo lugar pasadas las cuatro de la tarde: "El conductor viajaba solo. Al parecer, dio varias vueltas de campana hasta sobre las cuatro ruedas. El turismo acabó en un talud y una acequia".
Hasta el lugar de los hechos acudieron el sargento de Alzira, una dotación del parque de bomberos de Xàtiva y bomberos voluntarios de Vallada. Los efectivos movilizados tuvieron que excarcelar a la persona que iba en el utilitario, para ser transferido después a los medios sanitarios que se trasladaron al lugar de los hechos.
Los primeros avisos se recibieron pasadas las cuatro de la tarde y los bomberos abandonaron el lugar cerca de las cinco y media de la tarde. Al parecer, el conductor viajaba solo y se están investigando las causas por las que habría perdido el control del vehículo antes del aparatoso accidente que tuvo lugar ayer en la A-35 a su paso por la localidad de Vallada.
- Las compañías aéreas ya recomiendan a sus clientes solicitar cambios de fecha o el reembolso de los billetes ante el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio
- Aemet activa un cuádruple aviso en la Comunitat Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros
- Suspendida la mascletà de hoy en València tras las fuertes lluvias y cierra el puerto por rachas de viento
- Segart dirá adiós al tráfico rodado por el pueblo tras siete años de espera
- La Audiencia de València corrige a la jueza de la dana y le obliga a investigar cómo ofreció la Conselleria de Medio Ambiente los agentes medioambientales a Emergencias
- Nueva huelga en Metrovalencia en plenas Fallas: días y horarios de los paros y servicios mínimos
- La nueva vida del histórico Horno de San Nicolás: ahora se llama Nico y vende algo más que dulces en València
- Se dispara la venta de protectores anti lluvia para las faldas de fallera