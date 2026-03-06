El título que creó la reina Isabel II para su amante de Ontinyent (y posible padre de Alfonso XII) busca sucesor

Enrique Puigmoltó Sánchez de León ha reclamado sus derechos sucesorios sobre el vizcondado de Miranda, un título nobiliario que la reina Isabel II creó ex profeso en el siglo XIX para concedérselo al tatarabuelo del solicitante, Enrique Puigmoltó y Mayans, a quien los rumores cortesanos y una corriente historiográfica muy extendida atribuyen un intenso romance con la monarca e incluso la posible paternidad del rey Alfonso XII, tatarabuelo de Felipe VI. El III conde de Torrefiel fue un militar y aristrócrata oriundo de Ontinyent que también desempeñó el cargo de diputado por Enguera.

Puigmoltó Sánchez de León ha solicitado el título a raíz del fallecimiento a los 84 años de edad de su padre, Enrique Puigmoltó Garrigues, una persona muy conocida en la alta sociedad valenciana que fue hermano mayor de la Real Maestranza de Caballería y de la Hermandad del Santo Cáliz. El anuncio del proceso de sucesión fue publicado el 19 de febrero por cauces oficiales para que, en el plazo de 30 días, puedan presentar alegaciones "los que se consideren con derecho al referido título".

Nacido en 1827, Enrique Puigmoltó fue un destacado general que sobresalió luchando contra los rebeldes carlistas y que a los 29 años fue destinado como oficial al mando de una de las compañías del regimiento del arma de guarnición en Madrid. En la corte se ganó el favor de la Reina Isabel II, que llegó a reconocerlo con la Gran Cruz de San Fernando -además de con el vizcondado de Miranda- por arriesgar su vida en la defensa del Palacio Real cuando el general Espartero abandonó el poder y se desató una sublevación golpista promovida el general O'Donnell.

Sobre la paternidad de Alfonso XII siempre hubo muchas teorías -nunca del todo probadas- que cuestionan que este fuera engendrado por el rey consorte Francisco de Asís de Borbón, marido y doble primo hermano de Isabel II. La más popular -aunque no la única, puesto que a la reina se le atribuían más amantes- señala a Puigmoltó como padre de la criatura, una tesis defendida por historiadores como Ricardo de la Cierva a partir de fragmentos textuales de la correspondencia vaticana. De recién nacido, al futuro rey Alfonso II se le conocía en la corte como "el Puigmoltejo".

Posiblemente debido a su relación con la reina -a quien el padre Claret había rechazado impartir sacramento si no la cortaba- Puigmoltó acabó siendo alejado de Madrid para retornar a su tierra natal, donde se dedicó a la política. En 1863 fue elegido diputado por el distrito de Enguera y, un año más tarde, se casó con Julia Fuster, hija de una familia adinerada de la burguesía de Enguera propietaria de grandes extensiones de terreno.

Estrecha vinculación con la Vall d'Albaida

El lingaje de los Puigmoltó tiene una honda vinculación histórica con la Vall d'Albaida. Suya es la majestuosa finca de Torrefiel, ubicada entre bellos paisajes de viñedos en Fontanars dels Alforins, con un destacado palacio del siglo XVII que alberga eventos de todo tipo. También tuvieron vinculación con el palacio de Torrefiel de Ontinyent, que pasó a manos públicas y se convirtió en sede del ayuntamiento de esta localidad.

En 2022, como informó Levante-EMV, una pareja de Madrid emparentada por sus raíces familiares con Enrique Puigmoltó compró la cuna del rey Alfonso XII a la Casa de Antigüedades Llorens de Xàtiva. Se considera que dicho objeto fue regalado por la reina Isabel II a su antiguo amante, cuyos herederos la habrían puesto a la venta.

El solicitante del título de vizconde de Miranda también está vinculado a otro apellido familiar, Sánchez de León, igualmente ilustre en las altas esferas y conocido por haber aportado diversos políticos y juristas de alto rango.