Compromís accede a la alcaldía de Aielo de Malferit tras cumplirse el pacto con el PSPV

El pacto de gobierno alcanzado entre PSPV y Compromís al comienzo de la presente legislatura se ha cumplido. Christian Verdú ha accedido hoy a la alcaldía de Aielo de Malferit en sustitutición de Juanra Espí, que ya ha confirmado que no repetirá en las listas socialistas en los próximos comicios municipales, tras celebrarse un pleno especial convocado para tramitar el relevo en la alcaldía.

Como suele ocurrir en este tipo de actos, el salón de plenos del consistorio de la localidad de la Vall d'Albaida se ha quedado pequeño ante la notable expectación creada. Verdú ha recibido el apoyo de varios "pesos pesados" del organigrama de Compromís, como Joan Baldoví -portavoz de Compromís en las Corts-, la diputada en el Congreso Àgueda Micó o el diputado en les Corts, Jesús Pla. Pau Muñoz, alcalde de Agullent o Nico Calabuig (Compromís per Ontinyent) también han acudido a dar apoyo a su compañero de partido, entre otros. Aunque la representación municipal no se quedado en el lado nacionalista. También se ha dejado ver, por ejemplo, el popular Juan Carlos Roses, alcalde de Albaida.

La cita ha comenzado de forma puntual. Todos los presentes han acordado por unanimidad votar a mano alzada. Hilario Barber (Per Aielo) y la popular Lucía Bataller han presentado candidatura. Era un brindis al sol, ya que todos los presentes sabían como iba a finalizar la votación. Las filas socialistas han declinado presentar nombre propio y Verdú -con los seis votos de PSPV y Compromís- ha accedido a la alcaldía. Barber ha cosechado un voto y Bataller cuatro.

Una vez jurado el cargo por parte del nuevo alcalde, ha llegado el turno de parlamentos. Hilario Barber (Per Aielo) ha explicado que "el resultado ya se sabía", aunque ha matizado que "el cambio en la alcaldía empieza mal, ya que hay un fallo en la documentación el expediente. Es un fallo leve, no permite tumbarlo, pero está ahí". Luego, Mati Castelló (Compromís) ha felicitado a su compañero de partido por ostentar la vara de mando: "Eres un ejemplo para la juventud. Hoy se cumple un pacto, se confirma que la política se puede desempeñar con seriedad, diálogo y voluntad de servicio público. Los dos partidos hemos demostrado que trabajamos por el interés del pueblo, por encima de nuestras diferencias. Somos un equipo de gobierno sólido, con proyectos para el pueblo de Aielo de Malferit".

Lucía Bataller (PP) ha realizado uno de los parlamentos más extensos: "Esta semana me ha escrito un whatsapp una vecina que no es militante del PP y me ha preguntado cómo se podría alegar ante el cambio de gobierno. Nosotros ya lo hicimos, cuando votamos que 'no' a los presupuestos. Al final, lo que hay es un acuerdo para que se mantengan dos sueldos, si no no habría cambio de alcaldía". "Utilizando el refranero popular, podemos decir que son los mismos concejales 'con los mismos collares'.... cabe recordar que el PP fue el partido más votado en los últimos comicios municipales", ha apuntado. Bataller ha centrado gran parte de sus críticas en el proyecto de la planta de biogás: "Desde un primer momento dijimos que no era bueno para el pueblo y lo hemos parado. Si se hizo no fue por casualidad, ya que un CEO de una empresa que invierte más de 25 millones para tratar 181.000 toneladas de residuos no nos elige porque sí. Había un acuerdo en el Botànic al respecto... menos mal que no se ha hecho, porque habríamos sido el basurero de la comarca. Ahora , que perdemos el Museo de Nino Bravo -no sabíamos que hace dos años que nadie del Ayuntamiento habla con la familia-, habríamos inaugurado un basurero".

Un momento del pleno celebrado hoy en Aielo de Malferit. / José Luis G. Llagües

Juanra Espí (PSPV) fue el siguiente en coger la palabra: "Empezamos una nueva etapa política, por mucho que algunos intenten confundir a la gente, hoy celebramos un acto democrático, elegimos a un nuevo alcalde. Una elección fruto de conversaciones y negociaciones entre dos partidos políticos que se presentaron a las elecciones y que, pese a sus diferencias, fueron capaces de llegar a un pacto para gobernar en Aielo. No se puede esconder que las conversaciones fueron complicadas en algunos momentos, pero el sentido común y la gobernabilidad hicieron que pusiéramos en común nuestros programas y buscáramos lo mejor para nuestro pueblo". "No han sido años fáciles, también hemos tenido diferencias, pero las hemos superado. Hoy se materializa el pacto, demostramos que mostramos los acuerdos. No faltamos a nuestra palabra. Los socialistas continuaremos trabajando por Aielo. Señor, alcalde, inicia una etapa que no olvidará. Le deseamos suerte en esta nueva etapa".

Por último, Christian Verdú ha protagonizado un discurso de tono calmado intimista, sin querer entrar en polémicas: "Reconozco que es una alcaldía minoritaria. Estoy nervioso, no mentiré. Es verdad que mi grupo político no cuenta con una gran representación, pero lejos de ser una debilidad es una motivación para trabajar por el pueblo, para representaros a todos y a todas y hacer lo mejor posible. Tengo miedo y ya noto el peso de la responsabilidad, pero tengo muchas ganas de trabajar. Me enseñaron a ser humilde, pero también a no dejar que nadie me pase por encima. Habrá cambios y seguiremos trabajando para el pueblo". También ha hecho referencia a la celebración del 8M: "Seguiremos luchando para que la sociedad sea más justa". Y se ha referido a los últimos conflictos internacionales: "Como sociedad no podemos cerrar los ojos y ser indiferentes". El nuevo alcalde Aielo de Malferit ha finalizado su alocución agradeciendo el apoyo de los suyos.