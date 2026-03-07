El jurado declara culpable al presunto acosador que se coló en casa de sus vecinos por la terraza en Xàtiva
La actitud del individuo obligó a la familia a mudarse de su vivienda por miedo
El acusado ya protagonizó en 2023 una oleada de pintadas en fachadas del casco antiguo pese a caminar aparentemente con un andador
El jurado popular ha declarado culpable de un delito de allanamiento de morada al hombre de 57 años de Xàtiva que esta semana ha sido juzgado en la Audiencia Provincial de Valencia por colarse sin permiso en la casa de sus vecinos a través de la terraza, saltando a través de una pared medianera.
Según ha podido confirmar este diario de fuentes judiciales, el encausado se enfrenta a una posible pena de hasta 18 meses de cárcel, solicitada por la Fiscalía en el proceso. La condena que debe dictar el tribunal -una vez conocido este jueves el veredicto del jurado- se hará pública en las próximas semanas.
El acusado acumula diversos antecedentes policiales a sus espaldas. En 2023, como se hizo eco Levante-EMV, protagonizó una oleada de pintadas en fachadas de viviendas y garajes que soliviantaron a los vecinos de un barrio del casco antiguo de Xàtiva. Al menos en dos ocasiones, fue sorprendido in fraganti por la Policía Local en plena faena. En una de ellas, intentó huir, se resistió a identificarse y tuvo que ser reducido por un agente fuera de servicio que se percató de los hechos.
Lo más curioso del caso es que el individuo solía caminar por la calle con la ayuda de un andador.
Esta supuesta incapacidad -que ya entonces quedó en entredicho- no le impidió trepar por un muro de dos metros de altura en pleno tejado para adentrarse en la vivienda de los vecinos colindantes a su domicilio, una familia con niños pequeños que, ante la actitud del acusado, tuvo que marcharse del domicilio que habían adquirido hace años por miedo. Actualmente, residen fuera de Xàtiva.
Seis años de acoso
Los afectados denunciaron ante el juzgado el presunto acoso, que se remontaría a hace casi seis años, ya en plena pandemia de la covid. La familia sospechaba del allanamiento de su morada por la presencia de elementos y ropa con signos de haber sido manipulados, y por los ruidos extraños que se escuchaban. Hasta que instalaron una cámara y una grabación de vídeo permitió captar al hombre dentro de la propiedad el 31 de agosto de 2023. Esta fue una prueba crucial para sentarlo en el banquillo, dos años y medio después de lo sucedido.
El juicio se celebró en dos sesiones, el miércoles y jueves de esta semana. Al finalizar el mismo, el juez ofreció al encausado la oportunidad de que se disculpara con la familia del inmueble contiguo, aunque este rehusó el gesto.
