Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo Fallas 2026Cercanías MascletàSocavón A-7Jefa climatología À PuntJueza danaEdil MoncadaTiempo FallasReal Academia Historia
instagramlinkedin

El jurado declara culpable al presunto acosador que se coló en casa de sus vecinos por la terraza en Xàtiva

La actitud del individuo obligó a la familia a mudarse de su vivienda por miedo

El acusado ya protagonizó en 2023 una oleada de pintadas en fachadas del casco antiguo pese a caminar aparentemente con un andador

El juicio se ha celebrado esta semana en la Audiencia Provincial de València.

El juicio se ha celebrado esta semana en la Audiencia Provincial de València. / EFE

Sergio Gómez

Sergio Gómez

Xàtiva

El jurado popular ha declarado culpable de un delito de allanamiento de morada al hombre de 57 años de Xàtiva que esta semana ha sido juzgado en la Audiencia Provincial de Valencia por colarse sin permiso en la casa de sus vecinos a través de la terraza, saltando a través de una pared medianera.

Según ha podido confirmar este diario de fuentes judiciales, el encausado se enfrenta a una posible pena de hasta 18 meses de cárcel, solicitada por la Fiscalía en el proceso. La condena que debe dictar el tribunal -una vez conocido este jueves el veredicto del jurado- se hará pública en las próximas semanas.

El acusado acumula diversos antecedentes policiales a sus espaldas. En 2023, como se hizo eco Levante-EMV, protagonizó una oleada de pintadas en fachadas de viviendas y garajes que soliviantaron a los vecinos de un barrio del casco antiguo de Xàtiva. Al menos en dos ocasiones, fue sorprendido in fraganti por la Policía Local en plena faena. En una de ellas, intentó huir, se resistió a identificarse y tuvo que ser reducido por un agente fuera de servicio que se percató de los hechos.

Lo más curioso del caso es que el individuo solía caminar por la calle con la ayuda de un andador.

Oleada de pintadas en el barrio de Caputxins de Xàtiva

Oleada de pintadas en el barrio de Caputxins de Xàtiva

Ver galería

240521LEV_Agust�n Pe (198571085).jpg /

Esta supuesta incapacidad -que ya entonces quedó en entredicho- no le impidió trepar por un muro de dos metros de altura en pleno tejado para adentrarse en la vivienda de los vecinos colindantes a su domicilio, una familia con niños pequeños que, ante la actitud del acusado, tuvo que marcharse del domicilio que habían adquirido hace años por miedo. Actualmente, residen fuera de Xàtiva.

Seis años de acoso

Los afectados denunciaron ante el juzgado el presunto acoso, que se remontaría a hace casi seis años, ya en plena pandemia de la covid. La familia sospechaba del allanamiento de su morada por la presencia de elementos y ropa con signos de haber sido manipulados, y por los ruidos extraños que se escuchaban. Hasta que instalaron una cámara y una grabación de vídeo permitió captar al hombre dentro de la propiedad el 31 de agosto de 2023. Esta fue una prueba crucial para sentarlo en el banquillo, dos años y medio después de lo sucedido.

Noticias relacionadas

El juicio se celebró en dos sesiones, el miércoles y jueves de esta semana. Al finalizar el mismo, el juez ofreció al encausado la oportunidad de que se disculpara con la familia del inmueble contiguo, aunque este rehusó el gesto.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las compañías aéreas ya recomiendan a sus clientes solicitar cambios de fecha o el reembolso de los billetes ante el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio
  2. Aemet activa un cuádruple aviso en la Comunitat Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros
  3. Las lluvias de la borrasca Regina dejan ya en los embalses valencianos cifras inéditas en 35 años
  4. Suspendida la mascletà de hoy en València tras las fuertes lluvias y cierra el puerto por rachas de viento
  5. Segart dirá adiós al tráfico rodado por el pueblo tras siete años de espera
  6. La Audiencia de València corrige a la jueza de la dana y le obliga a investigar cómo ofreció la Conselleria de Medio Ambiente los agentes medioambientales a Emergencias
  7. Nueva huelga en Metrovalencia en plenas Fallas: días y horarios de los paros y servicios mínimos
  8. La nueva vida del histórico Horno de San Nicolás: ahora se llama Nico y vende algo más que dulces en València

Una familia compra el antiguo Forn del Raval de Xàtiva para reconvertirlo en una vivienda

Una familia compra el antiguo Forn del Raval de Xàtiva para reconvertirlo en una vivienda

Xàtiva desbloquea la reforma del Attilio Bruschetti con la adjudicación de las obras

Xàtiva desbloquea la reforma del Attilio Bruschetti con la adjudicación de las obras

Dia de la Dona

Dia de la Dona

El jurado declara culpable al presunto acosador que se coló en casa de sus vecinos por la terraza en Xàtiva

El jurado declara culpable al presunto acosador que se coló en casa de sus vecinos por la terraza en Xàtiva

La consellera y los alcaldes del PP hacen frente común para trasladar los juzgados de Xàtiva

La consellera y los alcaldes del PP hacen frente común para trasladar los juzgados de Xàtiva

Podio para el Bádminton Xàtiva en los torneos nacionales de Valladolid y Murcia

Podio para el Bádminton Xàtiva en los torneos nacionales de Valladolid y Murcia

El Ontinyent 1931 recibe en casa al Buñol con el objetivo de afianzar los puestos de playoff

El Ontinyent 1931 recibe en casa al Buñol con el objetivo de afianzar los puestos de playoff

El alcalde de Xàtiva responde a las acusaciones de la consellera sobre el Palacio de Justicia: "Es un insulto a la inteligencia"

El alcalde de Xàtiva responde a las acusaciones de la consellera sobre el Palacio de Justicia: "Es un insulto a la inteligencia"
Tracking Pixel Contents