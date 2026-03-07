Piden 23 años de prisión para el hombre que secuestró, torturó y violó a una mujer en un pueblo de la Canal de Navarrés

Los hechos sucedieron el pasado verano. Tal y como publicó Levante-EMV, un hombre secuestró, violó y torturó a una chica en su casa de Navarrés durante 48 horas tras engañarla con una falsa oferta de trabajo. Esta semana, será juzgado en la Ciudad de la Justicia de València y podría ser condenado a 23 años de prisión por lo ocurrido.

El juicio está programado para el próximo jueves 12 de marzo y el detenido se enfrenta a una pena de 23 años de prisión "por dos delitos de agresión sexual en concurso con dos delitos de detención ilegal por, presuntamente, forzar sexualmente a una mujer y retenerla en su vivienda", según exponen fuentes judiciales. La Fiscalía relata que "el procesado conoció a la víctima y le dio cobijo en su casa, en una localidad de la comarca de la Canal de Navarrés, entre el 15 y el 16 de agosto de 2024".

"Durante este periodo la habría forzado sexualmente en dos ocasiones, pese a la negativa de ella, y le habría impedido salir de la vivienda, que cerró con llave, pese a la voluntad de la mujer de abandonar el domicilio tras la primera agresión sexual", comentan las mismas fuentes.

La víctima, de 27 años de edad había llegado Marruecos meses antes. Consiguió pedir ayuda en el 016 enviando su ubicación. El violador la aterrorizó durante días: "Te voy a rajar la cara; esto es un regalo para tu novio".