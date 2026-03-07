Xàtiva desbloquea la reforma del Attilio Bruschetti con la adjudicación de las obras

El CEIP Attilio Bruschetti de Xàtiva vislumbra ya su rehabilitación. Las esperadas obras de reforma del colegio están más cerca de su inicio después de que el ayuntamiento haya adjudicado esta semana la actuación a la empresa Powerful Construcciones y Contratas SL, por un importe de 826.295 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 9 meses.

La inversión, incluida en el Pla Edificant de la Conselleria d’Educació, pendió de un hilo después de que la administración autonómica amenazara con retirar los fondos al Ayuntamiento de Xàtiva ante el retraso de las obras. Con la adjudicación, el inicio de los trabajos se espera inminente.

Instalaciones del colegio Attilio Bruschetti de Xàtiva. / Perales Iborra

La conselleria abrió un expediente para revocar la inversión aprobada en 2023, tras comprobar que más de un año después de la delegación de competencias al ayuntamiento, éste no había licitado las obras. El consistorio motivó la demora en los inconvenientes técnicos de una obra en un edificio ubicado en el casco antiguo -alegó retrasos en la obtención de los pertinentes permisos- y agilizó la tramitación, consiguiendo con ello la "indulgencia" de la conselleria, que levantó el bloqueo. El director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, visitó en junio del año pasado el centro educativo y comprobó la necesidad de llevar a cabo las intervenciones previstas.

Visita del director general de Infraestructuras Educativas al colegio Attilio Bruschetti, con representantes municipales. / Ajuntament Xàtiva

La reforma del Attilio Bruschetti se licitó en junio de 2025, pero el proceso quedó desierto al no presentarse ninguna proposición. Para no postergar aún más la obra y no ser advertido de nuevo por la conselleria, el ayuntamiento recurrió el pasado mes de noviembre a un procedimiento negociado sin publicidad al que invitó a seis constructoras a participar. El procedimiento se ha resuelto esta semana, con la adjudicación de los trabajos a la única licitadora que ha llegado al final del proceso, después de excluir a otra mercantil por “no contar con la clasificación exigida en el pliego de cláusulas administrativas”. La ganadora ha mostrado su compromiso de acelerar el inicio de las obras como parte de las mejoras ofertadas en su propuesta.

Rehabilitación integral

Las obras de rehabilitación del colegio Attilio Bruschetti abarcarán el edificio de educación primaria y el de infantil. En el de primaria, las intervenciones consistirán en la instalación de un ascensor para mejorar la accesibilidad del centro, así como obras de ampliación de la cocina, remodelación de baños y rehabilitación de pavimentos. También se actuará en los revestimientos verticales, falsos techos, instalación eléctrica y saneamiento de aguas pluviales, para mejorar las condiciones actuales. En cuanto al edificio de educación infantil, la obra se centra en la ampliación del mismo para habilitar cuatro aulas, entre ellas, una para niños niñas de 2 a 3 años en el primer ciclo de educación infantil. También se adecuarán aseos, se rehabilitarán pavimentos y se actuará en revestimientos verticales, falsos techos y en la instalación eléctrica.

La reforma del CEIP Attilio Bruschetti es una obra largamente demandada por la comunidad educativa del colegio, tanto en el edificio principal, que supera los 60 años de antigüedad, como en el edificio secundario. El colegio presenta desperfectos en los pavimentos y las paredes, así como diversas deficiencias funcionales que se pretenden solucionar con las obras proyectadas.

La adjudicación de la obra esta semana augura el inicio inminente de los trabajos, un inicio que se tendrá que coordinar con el centro educativo para compatibilizar la obra con el desarrollo de las clases.