El último día del Museo de Nino Bravo en Aielo de Malferit

El salón de plenos del Ayuntamiento de Aielo de Malferit acogió ayer un pleno extaordinario en el que se oficializó el acuerdo alcanzado entre PSPV y Compromís después de las últimas elecciones municipales por el que ambos partidos iban a compartir la alcaldía en la presente legislatura. Christián Verdú (Compromís) sustituye en el cargo al socialista Juanra Espí, que ha ostendado el cargo de alcalde durante los últimos años.

Uno de los «temas candentes» con los que va a tener que lidiar el nuevo alcalde de Aielo de Malferit es el más que posible traslado a València del Museo de Nino Bravo. Tal y cómo adelantó, Levante-EMV las intenciones de la familia pasan por hacer las maletas con el legado del cantante. Aunque la Diputación apuntó que intentará mediar para que el equipamiento cultural permanezca en la Vall d’Albaida, de momento parecer ser que no hay cambio de parecer. Consultado al respecto por este diario, el nuevo alcalde Christian Verdú explicó que «no sabemos nada, nos enteremos por lo que sale en la prensa. La Diputación no nos ha dicho nada y la familia no nos contesta de momento, aunque su manager sí habla en los medios. En principio, parece ser que quieren adelantar la recogida de los bienes y dijimos que nos lo pidieran por escrito. Lo que también he pedido es que nos dejen abrir un último día, que nos den la oportunidad de que el pueblo de Aielo de Malferit pueda disfrutar del Museo de Nino Bravo por última vez. De momento, nadie nos ha contestado a esta petición, estamos esperando».

Noticias relacionadas

A falta de saber si se podrá abrir el Museo de Nino Bravo en Aielo de Malferit una última vez, el nuevo alcalde también explicó que una de sus prioridades es retomar el proyecto del Pont d’Allà Baix, destrozado por la dana de 2019: «El anterior contrato quedó desierto. La Diputación nos dio el ‘ok’, pero ninguna empresa se presentó al concurso. Ahora, hemos actualizado los precios y estamos esperando de nuevo su visto bueno. Sabemos que es un proyecto difícil, ya que se trabaja en el lecho del río con maquinaria pesada». Verdú ostentará la vara de mando en la localidad de la Vall d’Albaida para lo que queda la actual legislatura.