Fallece un hombre de 51 años tras un accidente de moto en Chella

Un hombre de 51 años de edad ha fallecido este fin de semana tras permanecer varios días ingresado en estado crítico como consecuencia de un accidente que sufrió el pasado sábado 28 de febrero cuando circulaba con su moto por el término municipal de Chella.

Los hechos tuvieron lugar a las 9.30 horas, en la carretera de esta localidad. Tras el aviso, hasta el lugar del siniestro se desplazaron una ambulancia medicalizada del Samu y otra SVB. El equipo médico realizó diversas maniobras de soporte vital avanzado al conductor accidentado, que posteriormente tuvo que ser trasladado al Hospital La Fe de València, dada la gravedad de sus lesiones.

Después de prácticamente una semana, los intentos por salvar la vida al hombre resultaron infructuosos y este acabó falleciendo.

El fallecido es un conocido vecino de Chella y su pérdida a tan temprana edad ha generado consternación en este municipio de la Canal de Navarrés. La Asociación de vecinos de las Cábilas ha mostrado su hondo pesar por "una noticia que hemos recibo con enorme tristeza y que nos recuerda la fragilidad de la vida".

"Se le va a echar mucho de menos"

"Quienes formamos parte de esta asociación, y en general todo el vecindario, queremos expresar nuestro más sentido pésame a su familia, amistades y a todas las personas que tuvieron la suerte de conocerle", han indicado desde el colectivo vecinal. "Se trata de una familia muy especial e importante para la asociación", han recalcado.

"En los barrios, más allá de las casas y las calles, lo que de verdad importa son las personas que los llenan de vida. Hoy despedimos a uno de los nuestros. Se le va a echar mucho de menos. Que el recuerdo de los momentos compartidos, de su presencia entre vecinos y de todo lo que dejó en quienes le conocieron, sirva con el tiempo como consuelo", zanja la asociación.