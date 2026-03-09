Fontanars homenajea a las mujeres con un documental con testimonios locales

La Casa de la Cultura de Fontanars dels Alforins acogió este domingo 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, la proyección del documental “Les dones de Fontanars, la nostra historia viva”, un acto que congregó a un gran número de vecinos que quisieron participar en este homenaje a las mujeres del municipio.

El documental recoge el testimonio de cuatro mujeres de la localidad (Carmen Francés, Rosario Ribera, Anita Beneito y Carmen García) que, a lo largo de una conversación cercana y cargada de recuerdos, rememoran distintos episodios de su vida. A través de sus palabras, las protagonistas van reconstruyendo la historia cotidiana del pueblo, recordando cómo era la vida en décadas pasadas y las dificultades que tuvieron que afrontar.

Entre los recuerdos que comparten aparecen escenas tradicionales muy ligadas a la vida rural, como la matanza del cerdo, una costumbre que durante años formó parte de la vida familiar y comunitaria en muchos hogares. Un recuerdo que evocaron con mucha añoranza, ya que hoy en día no se practica. También evocan el duro trabajo en el campo, una labor que muchas mujeres desempeñaban junto a los hombres y que resultaba fundamental para la economía de las familias.

Además de estas tareas vinculadas al mundo rural, las protagonistas del documental comparten también momentos más personales, relacionados con su infancia, su juventud y la evolución de la vida en el municipio. Sus testimonios reflejan cómo han cambiado las costumbres, la forma de trabajar y el papel de la mujer en la sociedad a lo largo del tiempo. Algunas de estas anécdotas y vivencias arrancaron más de una sonrisa entre el numeroso público que acudió a presenciar el documental.

La proyección del documental se convirtió así en un acto emotivo, en el que muchos asistentes pudieron reconocerse en las historias narradas y recordar vivencias similares compartidas por sus propias familias. El ambiente fue de cercanía y emoción, especialmente entre las personas mayores del municipio, que vivieron de primera mano muchas de las situaciones relatadas.