El hallazgo de una explotación apícola ilegal en Picassent permite recuperar 67 colmenas robadas en la Canal de Navarrés

La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de sustraer 112 colmenas de abejas de varios municipios, principalmente de la comarca de La Canal de Navarrés.

La investigación comenzó a mediados de abril de 2025, cuándo se localizó un asentamiento ilegal con 23 colmenas en la localidad de Picassent. Tras una comprobación minuciosa se pudo comprobar que habían sido sustraídas en la localidad de Quesa. Su hurto habia sido denunciado el 1 de febrero de 2025.

Tras esta primera actuación, los agentes lograron obtener los datos de un vehículo que se encontraba en las proximidades. Y, tras realizar una serie de seguimientos discretos, se consiguió identificar a su conductor. Igualmente, se pudo verificar que el sospechoso tenía conocimientos de apicultura y varias infracciones administrativas en cuestiones relacionadas con la agricultura.

Gracias a estos seguimientos, los agentes también lograron encontrar una zona montañosa de difícil acceso, en Picassent, donde se encontraba la actividad apícola.

Después de coordinarse con varias personas que denunciaron haber sido víctimas de sustracción de colmenas, el pasado 26 de enero se desplegó una inspección detallada de esta explotación apícola clandestina. Se pudo apreciar que varias colmenas habían sido repintadas y manipuladas para ocultar su procedencia. En muchas de ellas todavía figuraba el número de identificación anterior y que coincidían en muchos casos como sustraídas en la comarca de La Canal de Navarrés.

El día 02 de febrero se detuvo a un hombre de 48 años y nacionalidad española al que se le imputan varios delitos de hurto. En total se denunciaron 112 colmenas sustraídas y 67 pudieron ser recuperadas y entregadas a sus legítimos propietarios.

Noticias relacionadas

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo Roca de Paiporta. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado en funciones de Guardia de Picassent.