La inauguración de una exposición fotográfica y la lectura del manifiesto cierran los actos del 8M en Ontinyent

Ontinyent ha puesto punto fin a la programación de actividades organizadas con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, con la inauguración de una exposición fotográfica y la lectura del manifiesto institucional en la Casa del Delme. El acto servía para cerrar una agenda que, desde el 26 de febrero, ha combinado propuestas culturales, educativas y de sensibilización con el objetivo de continuar avanzando en la igualdad real entre mujeres y hombres.

La regidora de Igualdad de Ontinyent, Paula Soler, en la lectura del manifiesto del 8M. / Javier Urenya Orquin

Dentro de esta programación, el pasado viernes se inauguraba en la Casa de Cultura la exposición fotográfica “Paisatges de pell i carn. L’autopercepció a través de la pintura”, una muestra vinculada a los talleres realizados en los institutos de la ciudad sobre la presión estética y la “belleza impuesta”. La exposición recoge fotografías e ilustraciones elaboradas a partir del trabajo desarrollado con alumnado de 3.º y 4.º de ESO en los centros educativos, y se podrá visitar durante todo el mes de marzo. Durante la tarde del viernes y la mañana del sábado, además, se repartían los dorsales solidarios de la Carrera de la Mujer, a pesar de haberse suspendido esta ante la previsión de intensas lluvias para la jornada de domingo. Este reparto tenía lugar en la Casa del Delme, donde el sábado se producía la lectura del manifiesto institucional del 8M por parte de representantes del Consell de les Dones, en presencia del alcalde, Jorge Rodríguez, y varios regidores y regidoras de la corporación.

La regidora de Igualdad, Paula Soler, agradecía “la implicación y la solidaridad de todas las mujeres que, pese a la cancelación de la carrera por motivos meteorológicos, se acercaron a recoger su dorsal solidario y a mostrar su apoyo a las entidades que forman parte del Consell de les Dones”. La regidora también valoraba positivamente el desarrollo global de la programación del 8M, que ha incluido actividades culturales, talleres educativos en los centros de secundaria, presentaciones literarias y acciones impulsadas en colaboración con las entidades locales. “Desde el ayuntamiento continuaremos trabajando de la mano del Consell de les Dones y del tejido asociativo para continuar avanzando en la sensibilización y en la defensa de los derechos de las mujeres durante todo el año”, concluía.