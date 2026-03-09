Se incorpora al CEIP Lluís Vives de Ontinyent la educadora de Educación Especial reclamada por el centro

La educadora de Educación Especial demandada por el CEIP Lluís Vives de Ontinyent ya se ha incorporado este lunes 9 de marzo al centro educativo, después de completarse el proceso administrativo iniciado a principios de año para dar respuesta a las necesidades de apoyo educativo específico detectadas en el colegio.

"La incorporación supone la culminación de un proceso de gestiones en que el Ayuntamiento de Ontinyent ha estado trabajando desde el momento en que se trasladó la necesidad por parte de la comunidad educativa del centro, el pasado 19 de enero", aseguran fuentes municipales.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha valorado positivamente la incorporación efectiva de la profesional y ha destacado que “la culminación favorable a las gestiones realizadas en las últimas semanas con la Conselleria de Educación es una muy buena noticia para la comunidad educativa del CEIP Lluís Vives, puesto que permite reforzar la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y garantizar una respuesta adecuada desde el ámbito de la inclusión”.

Estas gestiones se iniciaron el pasado 19 de enero, cuando en una reunión del Consell Escolar del centro se informó al regidor de Educación, Ferran Gandia de la necesidad de contar con esta figura profesional. A partir de aquel momento, desde el Ayuntamiento se iniciaron gestiones con la Conselleria de Educación para dar respuesta a la situación planteada por la dirección y las familias del centro.

El 4 de febrero, la directora general de Innovación e inclusión Educativa, Xaro Escrig, confimó al alcalde, que desde la Consellería se atendería favorablemente la petición trasladada por el Ayuntamiento. Posteriormente, el 24 de febrero se publicaba el anuncio oficial de lugares de difícil cobertura en Educación Especial, entre los cuales figuraba la plaza correspondiente al CEIP Lluís Vives. Tres días después, el 27 de febrero, se hacía público el nombre y apellidos de la persona que asumiría el lugar, culminándose el proceso con su incorporación efectiva en el centro este 9 de marzo.

"En el barco de la educación vamos juntos"

En palabras del regidor de Educación, Ferran Gandia “tuvimos conocimiento y nos pusimos enseguida a trabajar para atender la necesidad que en ese momento, hace alrededor de mes y medio, se nos trasladó. En el barco del mundo de la educación vamos juntos y desde que se nos comunicó hemos querido estar junto a las familias de Lluís Vives, trabajando de forma activa y utilizando la influencia que tiene este gobierno en las instituciones para ayudar a resolver esta necesidad, igual que se ha hecho en otras ocasiones con centros como los colegios Bonavista y Martínez Valls o la Escuela de Adultos”.

Desde el Ayuntamiento se ha querido remarcar también la colaboración mantenida con la dirección del centro durante todo el proceso. En este sentido, desde la dirección del CEIP Lluís Vives se ha trasladado su agradecimiento al Ayuntamiento de Ontinyent y a la Concejalía de Educación por el apoyo y las gestiones realizadas para facilitar una solución a esta necesidad del centro que hoy se ha visto resuelta.