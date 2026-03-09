La Música Vella de Xàtiva elige a la primera mujer presidenta en sus 124 años de historia

Coincidiendo con un día tan significativo como el 8 de marzo, la Societat Musical La Primitiva Setabense ha elegido a la que será la primera presidenta que tiene la Música Vella en sus 124 años de historia.

En la Asamblea General de la entidad, celebrada este domingo en su sede social, los socios y socias de la agrupación procedieron a la votación para la elección de una nueva Junta Directiva que estará encabezada por María Jesús Belda.

La nueva junta informó los asistentes de las principales líneas de trabajo para los próximos años. La directiva inicia esta etapa con la voluntad de "continuar impulsando la actividad musical, educativa y cultural de la entidad, así como de reforzar el papel de la sociedad dentro de la vida cultural de la ciudad y del movimiento musical valenciano", inciden.

A través de un comunicado, desde la Societat Musical La Primitiva Setabense han querido agradecer también el trabajo y la dedicación de la junta saliente, así como la participación de los socios y socias en la asamblea.

Noticias relacionadas

La Música Vella encara la celebración de su 125 aniversario el año que viene.