Nicolás Donat queda tercero en la Volta Ciclista a la Costa Blanca
El ciclista de Ontinyent sube al podio en la carrera de categoría cadete
Jaume Beneyto gana el Trofeo de Escuelas de Aiacor
Jesús Sansaloni
El ciclista de Ontinyent Nicolás Donat finalizó en la tercera posición de la clasificación general de la Volta Ciclista a la Costa Blanca de categoría cadete, disputada este pasado fin de semana.
Donat pudo conservar la renta que obtuvo en la primera etapa del viernes, tras finalizar tercero, a ocho segundos del belga Thibaut Beckers, que marcó el mejor tiempo en la contrarreloj individual en Altea.
En la jornada del sábado celebrada en Xàbia, el ontinyentí supo amarrarse al grupo final y terminar con el mismo tiempo que el vencedor, en una jornada donde José Manuel Perales, de Ontinyent, finalizó tercero. En la última etapa en Calpe, Nicolás Donat supo aguantar los intentos de escapada con muchos incidentes, para lograr entrar en el grupo principal y conservar el tercer puesto del podio.
La Volta a la Costa Blanca está considerada como la mejor que tiene lugar en la Comunitat Valenciana en categoría cadete, con los mejores ciclistas españoles y dos equipos de primera línea europea de Bélgica.
Vicent Andrés, en Les Franqueses
El corredor de Canals Vicent Andrés logró finalizar en el puesto 34 en el Gran Premio de Les Franqueses del Vallés, prueba de categoría UCI, donde se encontraban los mejores juniors del mundo.
Andrés perdió dos minutos y medio sobre Julius Birkedal, del filial del equipo Bora, que fue la escuadra más potente. En esta misma carrera estuvo el ontinyentí Fran Gramage, que terminó en el puesto 45.
Jaume Beneyto gana en Aiacor
El ciclista de Ontinyent Jaume Beneyto obtuvo su primera victoria de la temporada, tras vencer al sprint en el Trofeo de Escuelas de Aiacor (Canals) en categoría de infantiles de segundo año. La prueba contó con 250 participantes y destacó también el triunfo de Arnau Beneyto, de la escuela de La Forca, y el tercer puesto de Izan López en principiantes de segundo año.
