Novetlè acoge una visita del proyecto "Ser dona al sud"

Novetlè acogió el pasado viernes 6 de marzo la visita de la delegación de mujeres emprendedoras de Bolivia que participan en la 21.ª edición de "Ser dona al sud", impulsada por el Fons Valencià per la Solidaritat. La corporación municipal, encabezada por la alcaldesa Àngels Navarro Ortiz, recibió oficialmente las representantes bolivianas en un acto institucional que destacó por la cordialidad y el intercambio de experiencias.

Las participantes compartieron con el ayuntamiento y con el tejido social local sus vivencias como artesanas y emprendedoras, así como el impacto que los proyectos de cooperación han tenido en sus comunidades. La delegación también realizó una visita al patrimonio de Novetlè, incluyendo el palacio-ayuntamiento y la iglesia, donde conocieron elementos clave de la historia e identidad local. Además, tuvieron ocasión de acercarse a las actividades tradicionales del municipio, en un intercambio cultural que permitió mostrar la vitalidad y singularidad de la vida de nuestro pueblo. Además, también se hizo una comida de hermandad, que favoreció un diálogo próximo y enriquecedor entre las mujeres de la Chiquitania y las persones asistentes.

"Encontrarnos y conocernos mejor es muy importante. Podemos aprender y enseñar y también comprender como de importante es cooperar y que los pueblos se hermanen"ha declarado la alcaldesa de Novetlè, Àngels Navarro. "Vivimos un tiempo complicado de conflictos que perjudican a las personas, estos proyectos ayudan a convivir desde la diversidad y a crear proyectos que generan prosperidad compartida que es el que realmente necesitan los pueblos y las personas. Proyectos como este ayudan a prevenir guerras como las que se están sufriendo ahora a muchos lugares del mundo", ha incidido Navarro.

La estancia consolidó los vínculos entre Novetlè y el proyecto "Ser dona al sud", reforzando el compromiso del municipio con la igualdad, la solidaridad internacional y el municipalismo transformador.