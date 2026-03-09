"El nuevo Family Cash dará respuesta a las necesidades crecientes en el entorno del campus universitario de Ontinyent"

Representantes de la empresa Family Cash han presentado al alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, el proyecto del nuevo supermercado que la cadena valenciana tiene previsto abrir este año en el barrio del Llombo. El nuevo establecimiento supondrá la creación de alrededor de 70 puestos de trabajo y reforzará la presencia de la compañía en la ciudad, donde ya cuenta con un hipermercado abierto desde el año 2015.

La reunión, celebrada en el Ayuntamiento, ha servido para trasladar al primer edil los detalles de esta nueva implantación comercial, que se ubicará en la avenida del Llombo número 6.

Para el alcalde de Ontinyent, la presentación de este proyecto supone una muestra de la confianza empresarial en la ciudad. En palabras de Jorge Rodríguez, la apertura de esta nueva superficie comercial “ayudará a dar respuesta a las necesidades crecientes del entorno de la zona del Campus Universitario y de la futura Facultad de Veterinaria, donde se ha creado un clima propicio para la apertura de negocios, lo que además redunda en la creación de puestos de trabajo”. Rodríguez añade que “en Ontinyent en general estamos creando un ambiente de ciudad amable, con calidad de vida y unas bases sólidas para ofrecer a las familias un lugar donde desarrollar su proyecto de vida, y esto lo tienen muy presente las empresas”, manifestaba.

El futuro supermercado responde a un nuevo modelo de tienda de proximidad que la cadena está impulsando para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo, con establecimientos de menor superficie pero con una oferta completa de productos. En concreto, el nuevo supermercado contará con una superficie de sala de venta de unos 1.500 metros cuadrados, distribuidos en secciones como alimentación, congelados y refrigerados, así como carnicería, pescadería y charcutería al corte, además de droguería, perfumería y bodega, con una oferta que estará alrededor de las 9.000 referencias.