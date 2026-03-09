El Olímpic cae en Torrevieja en un encuentro marcado por la expulsión de Tobías

El CD Olímpic de Xàtiva cayó derrotado por 1-0 en su visita al SC Torrevieja en el encuentro disputado el sábado en el estadio Nelson Mandela. El único gol del partido lo anotó Javier Berenguer en el minuto 35. El conjunto setabense jugó con un futbolista menos desde el minuto 30 tras la expulsión de Tobías por doble tarjeta amarilla. Según recoge el acta arbitral, Tobías vio la primera amarilla en el minuto 16 por “retardar excesivamente la reanudación del juego” y la segunda en el minuto 30 por “dar una patada de manera temeraria sobre un adversario en la disputa del balón”.

Tras el encuentro, el entrenador del Olímpic, José Manuel Rueda, señaló que “lo más negativo que me puedo traer de Torrevieja creo que es el resultado” y destacó que su equipo “dio la cara y demostró lo que queríamos, que era competir, competir muy bien”. En su valoración del partido, el técnico explicó que el equipo “mostró en todo momento que el marcador en contra y con un jugador menos desde el minuto 30 de la primera parte quiso ganar el partido”.

Rueda también aseguró que antes de la expulsión su equipo fue superior: “Creo que hasta la expulsión nosotros fuimos dominadores del encuentro y tuvimos un mano a mano con Tobías con el portero. Tuvimos cinco o seis acercamientos con Álex Tormo y con Santi por banda con ocasiones bastante claras y sacamos tres o cuatro córners”.

El técnico señaló que el gol encajado llegó en un momento complicado tras la expulsión: “Después de la expulsión tuvimos cinco minutos en los que recibimos el gol, que nos pilló un poco y nos trastocó todo”. No obstante, destacó la reacción del equipo tras el descanso: “Quisimos ir a ganar el partido. Con uno menos apretar arriba y jugar prácticamente los 45 minutos del segundo tiempo en campo contrario”.

En su análisis, Rueda valoró la actitud de sus jugadores: “Creo que dice mucho de la valentía del equipo, del hambre que tenía, de la fe de intentar aunque fuera empatar el partido”. También afirmó que, pese a la inferioridad numérica, el equipo ofreció una buena imagen: “Acabas un partido y te reconocen que el que parecía que tenía uno menos eran ellos”.

Sobre la expulsión, el entrenador del Olímpic manifestó que “no me gusta hablar del arbitraje nunca, pero sinceramente creo que el mayor protagonista del partido fue el árbitro”. En ese sentido, añadió que “la segunda amarilla de Tobías se la podía haber ahorrado porque prácticamente fue una falta normal y corriente en medio del campo sin ninguna intención”.

A pesar de la derrota, el técnico aseguró que se quedaba “muy contento por la imagen y por el nivel que dieron los jugadores”, destacando que el equipo “quería ganar el partido siempre, con todo en contra, con uno menos y con el marcador adverso”.

Rueda también subrayó que el equipo mantiene sus aspiraciones para el tramo final de la temporada: “Sigo creyendo que si somos capaces de conseguir resultados positivos de aquí hasta final de temporada vamos a tener opciones”. En ese sentido, recordó que “ahora mismo vamos cuartos” e insistió en que el objetivo es “llegar hasta la última jornada con opciones”. Finalmente, el entrenador hizo un llamamiento a la afición: “Los jugadores necesitamos que venga la afición a ayudarnos. Que confíen en el equipo, porque se están dejando la piel en cada partido”.

El Benigànim celebra la victoria contra el CD Thader. / Benigànim CF

Benigànim y l'Olleria

El Benigànim venció por la mínima (0-1) en su visita al CD Thader, en un encuentro en el que los de la Vall d'Albaida se pusieron por delante con un gol de Kevin Llario en el minuto 15. El partido fue intenso entre los dos conjuntos, y buena muestra de ella son las amonestaciones que mostró el árbitro, con siete tarjetas amarillas para jugadores del Benigànim y tres para los locales. Con la victoria, el equipo de la Vall d'Albaida escala a la décima posición, con 28 puntos.

Por su parte, l'Olleria cayó derrotado por 1-2 frente al Redován. El encuentro comenzó cuesta arriba para los locales, que veían como el Redován se adelantaba en el marcador con un temprano gol en el primer minuto del partido. Antes del descanso, un gol en propia puerta de l'Olleria hacía subir al marcador el segundo de los visitantes. Pese al resultado en contra, l'Olleria no se vino abajo y en la segunda parte Peiró recortaba distancias y daba esperanzas a los locales para igualar el duelo. Pero se agotaron los minutos sin que lo consiguiera, sumando una nueva derrota que mantiene a los de la Vall d'Albaida en los puestos de descenso. Es penúltimo en la tabla, a un punto del colista Mutxamel.