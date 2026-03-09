El Ontinyent 1931 gana al Buñol y sigue disfrutando de las posiciones de playoff

Con posiciones bastante cómodas llegaban los equipos de la Vall d’Albaida a la última jornada de liga disputada. El Atzeneta contaba con cierta ventaja respecto al descenso, un colchón que disminuyó al caer ante el Alzira y ganar los equipos de la zona baja. Por su parte, el Ontinyent 1931 consiguió la victoria para dormir una semana más en puestos de playoff.

El Atzeneta recibió en el Regit al Alzira y salió fuerte en los primeros minutos. La primera acción de peligro llegó con una recuperación de Salva Martí en la salida de balón de los de la Ribera que terminó con un remate de Moha que hizo estirarse a Vicente Dolz para mantener la portería a cero. Poco después, de nuevo lo intentaron los locales con un centro de Moha que no encontró rematador. El Alzira intentó reaccionar pisando el área de Ferri sin demasiado peligro. El conjunto “taronja” volvió de nuevo a la carga con un balón parado cuyo remate salió por encima del travesaño. Los instantes finales de la primera parte estuvieron marcados por una acción para cada equipo. Los de Luis Navarro acariciaron el gol con un remate de Moha desde la frontal que detuvo Dolz, y el Alzira respondió con un remate de Traver que salió alto. Sin goles se llegó al descanso (0-0).

La segunda parte también arrancó con intensidad para los locales, que a los treinta segundos ya disfrutaron de un buen remate de Luispa y, de nuevo, Dolz negó el gol al conjunto de Luis Navarro. Antes de cumplirse el primer cuarto de hora de la segunda mitad, el conjunto “taronja” abrió el marcador. Revert, casi sin ángulo, finalizó una buena jugada por banda izquierda y Dolz repelió el lanzamiento, que aprovechó Moha para abrir el electrónico (1-0). Ambos equipos llegaban a las áreas contrarias, pero con ocasiones que no ponían en apuros a los guardametas. A la media hora de juego, el colegiado señaló un penalti a favor de los blaugranas por una infracción de Nacho Castañeda. Cristian García no falló desde los once metros y empató el encuentro. El Alzira empezó a dominar el partido y a buscar el gol de la remontada ante un Atzeneta que estaba contra las cuerdas. Ya en el tiempo añadido, el árbitro señaló una falta en la frontal favorable a los de Carlos Sapiña que se encargó de lanzar directamente a portería Traver. Ferri llegó a tocar el balón para mandarlo fuera, pero el asistente señaló que el esférico había superado la línea de gol y así los de la Ribera remontaron el partido (1-2). Con la derrota y el resto de resultados de la jornada, el Atzeneta vuelve a verse inmerso en la pelea por la salvación.

El domingo fue el turno para el Ontinyent 1931. Visitó el Clariano el Buñol, un equipo que dio la sensación en los primeros minutos de querer hacer el partido largo, pero que se acercó de forma peligrosa al área rival. En cambio, el Ontinyent 1931, que quería ser protagonista, lo fue a los diez minutos de juego trenzando una bonita jugada desde atrás que terminó con un centro de Jorge García y el remate de Iván Albert, que abrió el marcador (1-0). Los de Roberto Bas estaban jugando bastante cómodos y combinando con fluidez, pero la siguiente acción de peligro llegó con una jugada de estrategia que remató Miguel Richart sin demasiado peligro para el portero rival. Los “blanc-i-negres” intentaron ampliar la distancia antes de pasar por los vestuarios, pero no fue posible (1-0).

En la segunda mitad también salieron muy activos y, nada más pisar el césped, Andreu Serrano, con todo a favor, no fue capaz de finalizar dentro del área. Los visitantes, con la necesidad de buscar el gol, fueron ganando protagonismo y Duco, a bocajarro, remató un balón que no cogió portería. Pablo Francés, a la contra, lo intentó, pero se encontró con Coronado. También al contragolpe lo intentó el Buñol, pero el palo evitó el gol de Kim. Juanan pudo sentenciar para los locales con un disparo desde 25 metros, pero lo estrelló en el larguero. El Buñol lo intentó hasta el último suspiro, pero los de Roberto Bas supieron resistir y sacar los tres puntos. Con la victoria, los de la capital de la Vall d’Albaida disfrutan una semana más de los puestos de playoff.