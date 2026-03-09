El Pacte Territorial Costera-Canal se acerca a La Canal de Navarrés

El president de la Mancomunitat de la Costera-Canal, José Luis Gijón, y el coordinador del Pacte Territorial, Andreu Bertomeu, se han reunido este lunes con representantes políticos, alcaldes y alcaldesas de La Canal de Navarrés para reforzar la cooperación y explorar nuevas vías de colaboración.

Gijón ha puesto de relieve que La Canal tiene un papel protagonista dentro del Pacte Territorial. Por ello -ha apuntado- desde la Mancomunitat y el Pacte deben seguir escuchando a la sociedad y a sus representantes. Asimismo, ha reiterado su apuesta por el empleo estable y de calidad, la retención del talento y sectores estratégicos como el turismo y la industria. “Unidos y unidas somos más fuertes y construimos nuestro futuro”, ha subrayado.

El encuentro también ha servido para acercar el Pacte a los municipios y poner en valor los proyectos que fomentan la empleabilidad, el turismo y el desarrollo económico. El president ha destacado que es "fundamental que los vecinos puedan desarrollar sus proyectos de vida en la comarca".

Bertomeu, coordinador del Pacte, ha indicado que este tipo de reuniones "consolidan la coordinación institucional y permiten continuar trabajando conjuntamente con los municipios para aprovechar al máximo las potencialidades del territorio".

Noticias relacionadas

La reunión forma parte de la estrategia del Pacte Territorial Costera-Canal para crear una red de cooperación entre municipios y agentes del territorio. La hoja de ruta es clara: lograr un desarrollo equilibrado y sostenible de La Costera y La Canal de Navarrés.