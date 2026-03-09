"Ni un paso atrás": La manifestación del 8M planta cara al mal tiempo y tiñe Xàtiva de morado
La marcha reivindicativa discurrió con normalidad con una elevada carga reivindicativa
El mal tiempo y la amenaza de lluvia no impidieron que la gran manifestación del 8M se celebrara con total normalidad por las calles de Xàtiva este domingo 8 de marzo. La marcha, con una elevada participación tanto de particulares como de asociaciones y cargos institucionales, comenzó en medio de un ambiente festivo y a ritmo de batukada, a las 12.30 horas en la Casa de les Dones. El itinerario desembocó a las puertas del Ayuntamiento de Xàtiva, donde se realizó la lectura del manifiesto. En la Albereda se colgaron grandes pancartas reivindicativas con motivo de la jornada conmemorativa.
Las actividades previstas antes de la manifestación sí que tuvieron que ser canceladas por motivos meteorológicos, tanto los talleres como la actuación de la DJ Maravillas, que se aplaza para otra ocasión. La manifestación, en cambio, no vio alterado ni su recorrido ni su horario de inicio. "El 8M es memoria, lucha y futuro. En Xàtiva reafirmamos el compromiso de continuar trabajando por una sociedad con igualdad real, sin violencias ni discriminaciones. Todavía queda mucho de camino, y hay que recorrerlo juntas y juntos", manifestó a través de sus perfiles sociales el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà.
La capital de la Costera ha vivido un fin de semana cargado de citas con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
El viernes 6 de marzo se realizó la charla «¿Casadas y calladas? Cómo la literatura narra las historias ocultas de las mujeres», a cargo de la escritora setabense Purificación Mascarell. Tuvo lugar en la Casa de les Dones a las 18.00 horas con acceso gratuito.
El sábado, a las 20.00 horas, en el Gran Teatre de Xàtiva acogió el monólogo «Sofisticada», de la humorista Maria Juan. El recinto estaba lleno hasta los topes, con entradas prácticamente agotadas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Grupo Ferrero construirá en Alzira una fábrica de chocolate para sus helados
- Es la tormenta perfecta': Compromís critica la falta de planificación de las movilidad en fallas en València
- Horario, recorrido y calles cortadas por las manifestaciones del 8M
- La actriz valenciana Susana Pastor, interrumpida por una concejal del PP al mencionar 'vagina' y 'aborto' en su monólogo del 8M
- Programa de las Fallas de València 2026 del 8 de marzo. Hay máscletà seguro pero el castillo ha cambiado de hora
- Sin alternativa desde Albal a València para los usuarios de Cercanías de la C1 y la C2 entre las 13 y las 15 horas por la mascletà
- Una familia compra el antiguo Forn del Raval de Xàtiva para reconvertirlo en una vivienda
- Las Falleras Mayores de València estrenan trajes morados como guiño al 8 de Marzo