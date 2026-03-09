"Ni un paso atrás": La manifestación del 8M planta cara al mal tiempo y tiñe Xàtiva de morado

El mal tiempo y la amenaza de lluvia no impidieron que la gran manifestación del 8M se celebrara con total normalidad por las calles de Xàtiva este domingo 8 de marzo. La marcha, con una elevada participación tanto de particulares como de asociaciones y cargos institucionales, comenzó en medio de un ambiente festivo y a ritmo de batukada, a las 12.30 horas en la Casa de les Dones. El itinerario desembocó a las puertas del Ayuntamiento de Xàtiva, donde se realizó la lectura del manifiesto. En la Albereda se colgaron grandes pancartas reivindicativas con motivo de la jornada conmemorativa.

Las actividades previstas antes de la manifestación sí que tuvieron que ser canceladas por motivos meteorológicos, tanto los talleres como la actuación de la DJ Maravillas, que se aplaza para otra ocasión. La manifestación, en cambio, no vio alterado ni su recorrido ni su horario de inicio. "El 8M es memoria, lucha y futuro. En Xàtiva reafirmamos el compromiso de continuar trabajando por una sociedad con igualdad real, sin violencias ni discriminaciones. Todavía queda mucho de camino, y hay que recorrerlo juntas y juntos", manifestó a través de sus perfiles sociales el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà.

La capital de la Costera ha vivido un fin de semana cargado de citas con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

El viernes 6 de marzo se realizó la charla «¿Casadas y calladas? Cómo la literatura narra las historias ocultas de las mujeres», a cargo de la escritora setabense Purificación Mascarell. Tuvo lugar en la Casa de les Dones a las 18.00 horas con acceso gratuito.

Noticias relacionadas

El sábado, a las 20.00 horas, en el Gran Teatre de Xàtiva acogió el monólogo «Sofisticada», de la humorista Maria Juan. El recinto estaba lleno hasta los topes, con entradas prácticamente agotadas.